La Juventus potrebbe ufficializzare a breve una plusvalenza finanziaria molto importante. Sarebbe in via di definizione infatti la cessione del centrocampista Simone Muratore all'Atalanta. La Juventus dovrebbe incassare circa 7-8 milioni di euro, ottenendo quindi un forte sconto sull'acquisto del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. La società bianconera infatti ha confermato l'acquisto del nazionale svedese a gennaio 2020 chiudendo la trattativa sulla base di 35 milioni più bonus per un massimo di 44 milioni di euro. Questo quindi potrebbe significare che il prezzo definitivo che verserà la Juventus nelle casse dell'Atalanta sarà di circa 28 milioni di euro più eventuali bonus.

Lo svedese sarà integrato da agosto nella rosa bianconera ma non potrà essere disponibile per giocare la Champions League. La Uefa infatti ha stabilito che i giocatori acquistati in vista della prossima stagione non potranno essere utilizzati durante l'attuale annata calcistica.

Juventus, Muratore vicino al trasferimento all'Atalanta

Secondo il quotidiano sportivo torinese, l'Atalanta a breve dovrebbe ufficializzare l'acquisto di Simone Muratore dalla Juventus. Punto di forza dell'under 23 bianconera di Fabio Pecchia, il giocatore dovrebbe diventare un giocatore bergamasco dalla prossima stagione in quanto sarà impegnato nei playoff promozione in Serie B con la Juventus under 23. L'acquisto di Muratore sarebbe stato voluto dal tecnico Giampiero Gasperini, che conosce molto bene l'ambiente bianconero avendolo frequentato da giocatore e da allenatore delle giovanili.

In questa stagione il centrocampista classe 1998 ha disputato 15 partite con 1 gol all'attivo con l'under 23 bianconera. Vanta 3 presenze anche in Coppa Italia di Serie C e un gettone in Champions League con la prima squadra.

L'arrivo di Kulusevski alla Juventus

La cessione di Muratore all'Atalanta permetterà un ottimo risparmio alla Juventus sull'acquisto di Dejan Kulusevski.

Intanto lo svedese continua a deliziare la Serie A con la maglia del Parma. Nella partita del 23 giugno contro il Genoa, è stato uno dei protagonisti della vittoria della squadra emiliana a Marassi. Ha realizzato infatti il gol del definitivo 4-1 risultando uno dei migliori in campo del match. Il classe 2000 sarà quindi un importante rinforzo della Juventus per la prossima stagione.

E a proposito di rinforzi, la Juventus potrebbe ufficializzare a breve l'acquisto di Arthur dal Barcellona.

Il brasiliano infatti sembrerebbe aver accettato l'offerta bianconera, potrebbe quindi definirsi lo scambio con Miralem Pjanic. La trattativa potrebbe definirsi sulla base di uno scambio più un conguaglio di circa 10-15 milioni a favore della società catalana.