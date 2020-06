In questi giorni si dibatte molto sul futuro professionale di Maurizio Sarri alla Juventus, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Alcuni media sportivi hanno avanzato la possibilità di un addio di Sarri qualora l'ex Chelsea dovesse "fallire" anche in campionato e in Champions League.

Non è dello stesso avviso l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi, ospite dell'emittente televisiva 7Gold. L'ex dirigente bianconero ha dichiarato: "L'allenatore della Juventus nella prossima stagione sarà ancora Maurizio Sarri". Secondo Moggi infatti la società torinese non licenzia allenatori in corsa e vuole valutare il lavoro del tecnico toscano soprattutto la prossima stagione.

Pare probabile quindi una nuova chance per Sarri, anche se quest'ultimo sarà chiamato a dare al massimo in questo finale di stagione con obiettivi concreti da raggiungere.

Luciano Moggi ha inoltre voluto escludere un'ulteriore indiscrezione degli ultimi giorni, quella riguardante un possibile ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri.

Juventus, Moggi: 'Allegri andrà al Psg'

L'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi ha escluso il possibile ritorno di Massimiliano Allegri, in questi giorni più volte accostato alla panchina bianconera. Una richiesta partita soprattutto da alcuni tifosi juventini sui social, che rimpiangono infatti i tanti successi ottenuti dal tecnico livornese.

Moggi ha voluto smorzare l'entusiasmo dei tifosi dichiarando: "L'ex coach della Vecchia Signora, per quelle che sono le informazioni in mio possesso, andrà in Francia, al Paris Saint-Germain".

Inoltre, a escludere un ritorno di Allegri alla Juventus ci ha pensato anche Giovanni Galeone, ex allenatore ed amico dell'allenatore livornese.

Galeone: 'Allegri ha fatto bene ad andare via dalla Juve, il suo ciclo era finito'

L'ex tecnico del Pescara Giovanni Galeone, a Radio Punto Nuovo, ha dichiarato: "Il ciclo di Allegri alla Juventus era finito, Per quanto ne so vuole andare ad allenare all'estero, ma ha detto no ad Arsenal, Chelsea e Real Madrid".

Galeone poi ha dichiarato: "Gattuso ha imbrigliato la Juventus senza fare nessun fallo, mettendo il centrocampo tutto dietro la linea della palla e senza farsi mai saltare". Ha poi rimarcato le differenze fra la Juventus di Sarri e quella di Allegri, dichiarando che questa Juve ha dieci punti in meno rispetto a quella di Massimiliano Allegri: "Ha anche perso tre partite in campionato, senza contare quelle in Coppa Italia, Supercoppa e Champions League".