Venerdì 12 giugno è ripartita ufficialmente la stagione calcistica 2019-2020 in Italia. All'Allianz Stadium di Torino si è disputato la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, match terminato 0 a 0. Considerando l'1 a 1 dell'andata, la squadra di Maurizio Sarri si è qualificata per la finale prevista mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma contro il Napoli. I bianconeri sono apparsi in difficoltà a livello fisico, in particolar modo il regista bosniaco Miralem Pjanic.

Sia il Mundo Deportivo che Calciomercato.com hanno parlato di una partita non incisiva da parte dell'ex centrocampista della Roma, che è sembrato distratto dalle voci di mercato.

Secondo i media prima menzionati, il classe 1990 sembrerebbe già proiettato con la testa a Barcellona. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto della società catalana per il centrocampista della Juventus. Tutto però potrebbe dipendere da Arthur, il giocatore scelto dalla Juventus come possibile contropartita nello scambio con Pjanic.

C'è il Barcellona nel futuro di Pjanic

Calciomercato.com ha parlato del possibile futuro professionale di Miralem Pjanic: "C'è il Barcellona nel suo futuro, sempre che non sia costretto a far decollare opzioni alternative come Paris Saint-Germain e Chelsea" ha riferito il sito. Molto infatti dipenderà dall'eventuale scambio fra Barcellona e Juventus che dovrebbe coinvolgere, oltre al bosniaco, il brasiliano Arthur.

La società catalana difficilmente potrà investire solo cash per Pjanic per le difficoltà finanziarie che in questo momento sta attraversando. A meno che dovesse riuscire a piazzare sul mercato alcuni esuberi, su tutti Coutinho, Dembelé e Rakitic. Su Pjanic ci sarebbe infatti anche l'interesse di Psg e Chelsea, in quest'ultimo caso il bosniaco potrebbe rientrare in uno scambio con Jorginho.

L'importanza di un Pjanic in forma in questo finale di stagione

Indipendentemente dalle voci di mercato, sarà importante il lavoro di Maurizio Sarri per cercare di far rendere al massimo Miralem Pjanic in questi ultimi due mesi della stagione 2019-2020. La Juventus infatti, oltre a Coppa Italia e alla Serie A, sarà impegnata ad agosto anche in Champions League.

Avere un Pjanic in forma fisica e psicologica ottimale sarà fondamentale per le ambizioni della Juventus. La prestazione non ideale del regista bosniaco contro il Milan potrebbe essere giustificata anche dai tanti mesi di inattività da parte dei giocatori, condizionati inevitabilmente dalla quarantena. La finale di Coppa Italia di mercoledì 17 giugno contro il Napoli potrebbe rappresentare l'ennesimo banco di prova per Pjanic.