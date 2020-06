Il successo del Napoli in Coppa Italia ha evidentemente mandato in visibilio l'ambiente napoletano, a cominciare dai tifosi campani che si sono riversati nelle strade di Napoli violando le regole sul distanziamento sociale. Raggiante anche il presidente della società campana Aurelio De Laurentiis, che nel post partita ha tessuto le lodi soprattutto del tecnico Rino Gattuso. Il massimo dirigente ha dichiarato: "Da quando è arrivato Gattuso tutto l'ambiente si è compattato intorno a lui, alla società e all'idea di Napoli". Il presidente non ha nascosto tutto il suo orgoglio per la prova dei suoi ragazzi lanciando la sfida alla Juventus anche in campionato.

Ha infatti dichiarato: "Il Napoli è l'unica squadra in grado di contestare il titolo alla Juventus, speriamo di farlo prima o poi anche in campionato".

La consegna delle medaglie a fine partita

Aurelio De Laurentiis ha poi raccontato l'aneddoto sulla consegna delle medaglie alle squadre dopo la finale di Coppa Italia. Il massimo dirigente ha infatti dichiarato che si era sentito telefonicamente con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Su proposta di De Laurentiis entrambi i presidenti avevano stabilito che sarebbero stati loro a consegnare le medaglie rispettivamente alla squadra avversaria. Ha poi aggiunto: "Avrei dovute dare le medaglie ai giocatori bianconeri, ma se le sono autoconsegnate".

De Laurentiis e la Champions League

Il successo in Coppa Italia è evidentemente un'iniezione di fiducia non solo per il campionato ma anche per la Champions League. Il Napoli ad agosto sarà impegnato contro il Barcellona nel ritorno dell'ottavo di finale dopo che l'andata era finita 1 a 1 al San Paolo.

Sull'argomento il presidente De Laurentiis ha detto: "La Champions? La speranza è l'ultima a morire". Il massimo dirigente ci ha tenuto a sottolineare che la pandemia ha sicuramente stimolato un'appartenenza sociale importante fra gli italiani. Hai poi concluso dicendo: "Siamo pronti a ripartire".

Il Napoli in Serie A

E a proposito di lotta per la Champions League, attualmente il Napoli è sesto in classifica a 9 punti dall'Atalanta che però ha una partita in meno. La squadra di Gattuso tornerà in campo martedì 23 giugno al Bentegodi di Verona contro l'Hellas di Juric. La vittoria della Coppa Italia è servita a confermare la partecipazione del Napoli alle coppe europee (in Europa League) ma l'ambizione principale rimane la Champions League. La sfida per il quarto posto riguarderà inevitabilmente molte squadre, fra queste l'Atalanta, la Roma e il Napoli. Attenzione anche al Milan, settimo a tre punti dalla squadra campana.