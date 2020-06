In questi giorni Cristiano Ronaldo ha fatto discutere non tanto per le prestazioni in campo quanto per una sua foto pubblicata sui social. La punta portoghese ha infatti postato una sua immagine con un vestito alquanto eccentrico. Camicia e pantaloncini abbinati in cui dominano delle icone sgargianti a forma di fiori. Ovviamente non è mancata la reazione dei suoi follower, a partire dal suo compagno di squadra Leonardo Bonucci che ha commentato: "Incredibile" con emoji finale. Anche in televisione si è parlato del vestito indossato da CR7, in particolar modo è stato il commentatore televisivo di Sky Sport Paolo Di Canio ad esprimere dei dubbi sul look stravagante del portoghese.

Il commento di Di Canio alla foto postata da Cristiano Ronaldo

L'ex Lazio e Juventus Paolo Di Canio ha dichiarato: "Non indosserei quel vestito neanche per andare a dormire, manco per giocare a paddle, mi vergognerei da solo davanti allo specchio".

Di Canio ha poi aggiunto: "Provarlo? No, grazie". Di Canio non è stato evidentemente l'unico a nutrire dubbi sull'outfit del portoghese. Anche l'ex terzino della Juventus e del Barcellona Dani Alves si è espresso sull'argomento utilizzando il suo account di Twitter.

'Come esperto di moda dico che è buon stile, indimenticabile'

Anche Dani Alves ha voluto commentare la foto di Cristiano Ronaldo utilizzando l'account Twitter. Il brasiliano ha infatti postato l'immagine di Cristiano Ronaldo con il look bizzarro ed ha poi commentato: "Come esperto di moda dico che è un buon stile, indimenticabile". Anche qui è stata evidente l'ironia dell'ex giocatore della Juventus, a cui però hanno voluto rispondere alcuni suoi follower.

Su tutti uno di questi ha postato un'immagine di Dani Alves con indosso dei pantaloni a vita bassa commentandola: "Hahahaha te continui a indossare i pannolini dani".

Jajajajaja tu sigue usando pañales dani 🤣 pic.twitter.com/EsIs1jVNwN — TinTin (@TinTin1762) June 27, 2020

La reazione di alcuni giocatori ed ex calciatori della Juventus

La foto postata da Cristiano Ronaldo con indosso un look stravagante ha evidentemente fatto il giro del web, trovando la reazione sorpresa ed ironica di molti suoi follower.

Anche molti personaggi noti hanno voluto commentare il vestito del portoghese. Restando in tema Juventus, non solo Bonucci ha commentato la foto. Anche l'ex bianconero Marchisio ha utilizzato dell'emoji con sorrisi per esprimere la sua considerazione sul look mentre sia De Ligt che Dybala si sono limitati a mettere mi piace alla foto su Instagram.

L'ex compagno di squadra alla Juventus Mehdi Benatia ha invece commentato: "Dai fratello, non so se sia un buon stile" con emoji finale raffigurante una risata.

Dalla foto condivisa da Cristiano Ronaldo si nota come il portoghese sia sempre più integrato nell'ambiente Juventus. Dopo l'immagine con il look stravagante, nella giornata di ieri il portoghese ne ha condivisa un'altra in compagnia di Juan Cuadrado. Nella foto il portoghese ironizzava sui suoi capelli ricci, simili a quelli del colombiano.