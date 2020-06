José Maria Callejon e il Napoli dovrebbero incontrarsi in settimana per cercare di trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza al termine di questa stagione. Dunque, dopo aver prolungato l'intesa con Dries Mertens, il club partenopeo vorrebbe ripetersi anche con l'esterno offensivo spagnolo.

In questi ultimi tempi sarebbero ripartiti i contatti tra la società azzurra e il procuratore del calciatore. Uno spiraglio per certi versi inatteso, poiché si pensava ormai che Callejon fosse destinato a lasciare il Napoli a parametro zero, con probabile approdo nella Liga dove Valencia e Siviglia sarebbero molto interessate ad ingaggiarlo.

De Laurentiis vuole provare a trattenere Callejon

Valencia e Siviglia sarebbero pronte ad offrire a José Maria Callejon un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Aurelio De Laurentiis avrebbe l'intenzione di trovare un'intesa con l'ex Real Madrid, anche se non alle stesse condizioni di Mertens.

D'altronde, secondo il Corriere dello Sport, pare che il Napoli si stia rendendo conto che non è agevole rinunciare ad un calciatore come Callejon che dal 2013 ha segnato 80 goal in azzurro e ha fornito 71 assist decisivi ai compagni di squadra. Dunque, un elemento di sicuro affidamento anche per il futuro.

Il legame tra Callejon e Napoli potrebbe fare la differenza

La società partenopea si starebbe convincendo a non privarsi facilmente di un esterno duttile e spesso determinante come Callejon, pagato nell'estate del 2013 appena 8 milioni e 800mila euro.

Inoltre, pare che De Laurentiis e Giuntoli abbiano constatato l'assenza sul mercato di sostituti all'altezza del numero 7 azzurro. Di conseguenza, tenendo conto anche della condizione atletica ottimale del calciatore, il presidente del club campano avrebbe deciso di riaprire i contatti per il rinnovo contrattuale.

In questo caso la questione non sarebbe meramente economica, ma ci sarebbero anche degli aspetti emotivi che potrebbero fare la differenza nella trattativa. Callejon ha un forte legame con l'ambiente e con la città, e ormai dopo 7 anni Napoli è diventata per lui come una sorta di famiglia.

Al momento il nuovo confronto tra le parti pare sia ancora nella sua fase iniziale.

Ad ogni modo, già in questa settimana potrebbe esserci un primo incontro per gettare le basi per il prolungamento del contratto di José Maria Callejon anche per le prossime stagioni.