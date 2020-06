Questa sera, 17 giugno, alle ore 21 Napoli e Juventus si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. Le motivazioni non mancano alle due avversarie di turno. Maurizio Sarri potrebbe conquistare il suo primo trofeo in Italia, mentre per Gennaro Gattuso un successo potrebbe rappresentare una sorta di rivincita personale dopo il 4-0 subito dalla Juventus quando era sulla panchina del Milan.

Maurizio Sarri ha inserito nella lista dei convocati tutti gli elementi della rosa della Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, non dovrebbero scendere in campo il capitano Giorgio Chiellini, il difensore Merih Demiral e il grande ex di turno Gonzalo Higuain.

Il Napoli dovrà fare i conti con l'assenza per squalifica del portiere colombiano Ospina, protagonista in negativo e in positivo della semifinale di ritorno contro l'Inter. Stanislav Lobotka non sarà della partita, mentre Manolas ha recuperato dall'infortunio ma difficilmente giocherà da titolare.

Sarri dovrebbe affidarsi a Bentancur in cabina di regia

Maurizio Sarri durante la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Juventus ha lasciato intendere di avere ancora dei dubbi sulla formazione titolare. Ad ogni modo, i bianconeri dovrebbero scendere in campo con Buffon tra i pali e una difesa a quattro composta da Danilo (in ballottaggio con Cuadrado), De Ligt, Bonucci e Alex Sandro.

Le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate a Bentancur che verrebbe preferito a Pjanic.

Khedira mezzala di destra e Matuidi di sinistra andrebbero a completare la mediana. In attacco, si va verso la conferma del trio composto da Douglas Costa, Dybala in versione "falso nueve" e Cristiano Ronaldo. A proposito del portoghese, andrà alla ricerca del 31° trofeo conquistato nel corso della sua carriera.

Napoli: Fabian Ruiz e Callejon sarebbero preferiti a Elmas e Politano

In casa Napoli si è registrato un leggero clima di tensione. Gennaro Gattuso ha allontanato Lozano dall'allenamento per scarso impegno. Di conseguenza, sono ridotte al lumicino le probabilità che l'attaccante messicano possa disputare la finale di Coppa Italia.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con Meret in porta, Koulibaly e Maksimovic centrali di difesa, Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui a sinistra (il portoghese avrebbe vinto il ballottaggio con Hysaj, ndr). Demme dovrebbe essere la diga di centrocampo e, insieme a lui, in mediana dovrebbero giocare Zielinski e Fabian Ruiz, quest'ultimo preferito a Elmas. In attacco, insieme ai confermati Mertens e Insigne, dovrebbe avere una maglia da titolare Callejon al posto di Matteo Politano.