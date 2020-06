L'emergenza Covid cambierà il mercato di tantissime squadre. L'impatto economico della pandemia, infatti, sarà visibile anche nel mondo del calcio, con tante squadre che non potranno più permettersi colpi di svariati milioni di euro e altre costrette a svendere per salvaguardare le proprie casse.

Il bilancio non proprio dei migliori della Roma, sempre incastrata nelle voci di una possibile cessione della società da parte di Pallotta, ha bisogno di registrare delle plusvalenze per non avere problemi con l'Uefa e con i paletti del financial fair play. Ecco perché è probabile che quello giallorosso sarà un mercato fatto principalmente di scambi, magari sfruttando i buoni rapporti con il Napoli (come dimostrato la scorsa estate dalle cessioni di Diawara e Manolas, che hanno fatto viaggi in direzioni opposte).

Tanti i nomi in ballo, da Hysai a Under.

Napoli e Roma pronte a nuovi scambi dopo Manolas-Diawara

Sono tanti i nomi dei calciatori che potrebbero trovare il gradimento tecnico di Fonseca e Gattuso, rispettivi allenatori di Roma e Napoli verso la conferma per la prossima stagione. Gli azzurri, in particolar modo, hanno bisogno di sfoltire la rosa e sarebbero pronti a coinvolgere diversi esuberi. Tra questi, c'è Elseid Hysaj, nome che non dispiacerebbe affatto alla Roma. I giallorossi hanno diverse lacune sulla fascia destra, considerate le condizioni fisiche precarie di Santon e Zappacosta e la cessione di Florenzi. L'albanese potrebbe rappresentare un valido rinforzo, magari scambiandolo con Rick Karsdorp.

Il terzino olandese, di ritorno dal prestito al Feyeenord, non ha mantenuto le aspettative e potrebbe rilanciarsi in azzurro.

Attenzione anche al ruolo dei portieri. Con Meret in rampa di lancio dopo una stagione di apprendistato per volere di Gattuso, il Napoli potrebbe decidere di far partire il colombiano David Ospina.

L'attuale portiere del Napoli potrebbe rimpiazzare a Roma Pau Lopez, che non sarebbe escluso dalla lista delle cessioni giallorosse (in caso di buona offerta) per far respirare i conti del club di Pallotta.

Anche Under potrebbe approdare all'ombra del Vesuvio

Altro calciatore spesso discusso a Roma è Cengiz Under.

L'esterno offensivo giallorosso, dotato di importanti qualità, non è riuscito fino a ora a trovare la giusta continuità, nonostante gli importanti mezzi a disposizione. Gattuso, d'altro canto, potrebbe approvare l'approdo in azzurro del turco, perfetto per il suo 4-3-3. Callejon non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza e il d.s. Giuntoli si starebbe guardando intorno per trovare un'alternativa.

Insomma, le due società sarebbero pronte a trovare formule vantaggiose sia a livello economico sia a livello tecnico per entrambi i club a caccia di plusvalenze.Stavolta, però, l’accordo potrebbe coinvolgere più di due calciatori.