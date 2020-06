La Figc ha ufficialmente rivisto la decisione di annullare il campionato femminile di calcio assegnando lo scudetto della Serie A alla Juventus. La squadra di Rita Guarino, a sei giornate dalla fine del campionato, era prima a nove punti sulla seconda in classifica, la Fiorentina. Proprio la differenza di punti fra prima e seconda ha spinto il presidente Gravina a dichiarare campione d'Italia la Juventus Women. Per l'occasione il presidente della società bianconera, sui social, ha voluto ringraziare il massimo dirigente della Federazione. Ha infatti sottolineato come fosse uno scudetto meritato sul campo.

Parole che non hanno trovato l'approvazione dell'ex giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi, che ha contestato soprattutto la definizione 'meritato sul campo' attribuita da Agnelli. Il giornalista ha infatti postato: "Dopo 16 giornate la Juventus ha 9 punti sulla Fiorentina, con ancora 18 punti a disposizione, per Agnelli è uno scudetto meritato sul campo?".

Alla serieA di calcio femminile partecipano 12 squadre, per un totale di 22 giornate. Dopo 16 giornate, la Juventus ha

44 punti, +9 sulle 2^,+10 sulla 4^con ancora 18 punti a disposizione. Per AA è giusto assegnagli il titolo “ha meritato lo Scudetto sul campo” Sul campo? pic.twitter.com/XZNuImYPWd — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 26, 2020

Le risposte dei follower al tweet di Maurizio Pistocchi

Ovviamente non sono mancate le repliche stizzite di alcuni tifosi della Juventus al post di Maurizio Pistocchi.

Un follower ha scritto: "+9 a 6 dal termine con 0 sconfitte miglior attacco e miglior difesa non è meritato sul campo? Questa si chiama ossessione e mancanza di obiettività". Il giornalista gli ha risposto in maniera diretta: "Scarso in matematica, pessimo in etica, mediocre in italiano. Bocciato". Un altro utente ha postato: "Meno male che sei bravo tu".

La replica polemica di Pistocchi non è tardata ad arrivare: "Mi basta essere onesto, cosa che a parecchia gente manca". Altri hanno però voluto sostenere il giornalista sottolineando come se hai punti per vincerlo matematicamente ha senso assegnarlo, altrimenti no. Un altro utente ha rimarcato il fatto che la Juventus avesse nove punti sulla seconda ma con una partita in più.

Potenzialmente quindi la Fiorentina avrebbe potuto accorciare a -6 se avesse vinto la partita di recupero.

Il post di Agnelli di ringraziamento alla Figc

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, una volta ufficializzata l'assegnazione dello scudetto della Figc alla Juventus Women, aveva postato sui social: "A nome della società e di tutta la squadra femminile desidero ringraziare il Consiglio Federale e il Presidente, Gabriele Gravina, per aver deciso l’assegnazione dello scudetto 19-20". Il massimo dirigente bianconero aveva poi aggiunto che si è trattato di uno scudetto vinto meritatamente sul campo ed è il terzo consecutivo in tre anni di attività. Agnelli poi si è definito orgoglioso di avere in rosa molte componenti della nazionale italiana, che ha evidentemente deliziato l'Italia intera al mondiale della scorsa estate.