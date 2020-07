La Juventus è al lavoro per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo principale della società bianconera è ringiovanire la rosa magari cedendo i giocatori over 30. Khedira, Matuidi, Ramsey e Higuain infatti potrebbero lasciare Torino, sia per finanziare il mercato ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Gli arrivi già ufficializzati di Dejan Kulusevski e di Arthur Melo dimostrano la direzione intrapresa dalla Juventus, ovvero affidarsi a giovani di qualità. Accanto a questi però potrebbe arrivare però anche qualche acquisto di esperienza, che magari ha ancora voglia di raggiungere importanti trofei.

Secondo il giornale sportivo spagnolo 'Don Balon' uno dei possibili acquisti della Juventus in vista del Calciomercato estivo sarebbe Toni Kroos del Real Madrid. Il centrocampista tedesco sarebbe ritenuto da Maurizio Sarri il profilo ideale per rinforzare la mediana bianconera. A 30 anni e dopo diverse stagioni di successi con il Real Madrid, il nazionale tedesco potrebbe decidere di intraprendere una nuova esperienza professionale.

Juventus, Sarri avrebbe individuato in Kroos l'acquisto utile per la mediana

Secondo 'Don Balon', il tecnico della Juventus avrebbe richiesto Toni Kroos come possibile rinforzo per il centrocampo. Il tedesco ha un contratto fino a giugno 2023 ed è considerato un titolare indiscusso dal tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane.

Di conseguenza, se dipendesse dall'allenatore francese o dalla società spagnola, il tedesco rimarrebbe sicuramente a Madrid.

Bisognerà vedere la volontà di Toni Kroos, che potrebbe cercare una nuova esperienza professionale dopo anni di trionfi in Spagna. Inoltre il tedesco qualche mese fa a Sport Bild aveva dichiarato che la sua carriera non sarà lunghissima, in quanto ha intenzione di godersi la famiglia e altri piaceri della vita.

Per questo ha deciso di firmare il rinnovo di contratto fino a giugno 2023. Non è comunque escluso quindi che il tedesco cerchi altri stimoli, magari in una società dove possa arricchire il suo palmares di trofei conquistati.

Il mercato a centrocampo

Toni Kroos potrebbe essere quindi uno dei possibili rinforzi per il centrocampo della Juventus.

Oltre al tedesco però la Juventus starebbe lavorando su altri mediani giovani, interesserebbe in particolar modo Manuel Locatelli del Sassuolo. L'ex Milan è un classe 1998 e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. L'idea della Juventus è di inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico da girare alla società emiliana. Si parla di un possibile inserimento nella trattativa di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito al Perugia e che a fine stagione tornerà alla Juventus.