Il Milan vincente a Sassuolo ha chiuso la pratica Europa League essendo ormai sicuro della qualificazione almeno ai gironi preliminari per la stagione 2020/2021. Si torna a San Siro dopo meno di una settimana dal pokerissimo di Milan - Bologna. I rossoneri per la prima volta in campionato affronta una partita senza il suo capitano: Alessio Romagnoli. Le assenze questa sera sono molteplici e parlare di emergenza è riduttivo. Fuori Theo Hernandez e Bennacer per squalifica, Romagnoli e Conti per infortunio. Ha finito la stagione in anticipo Mateo Musacchio. Le belle notizie arrivano dalla convocazione dopo tanto tempo di Duarte e il ritorno di Samu Castillejo.

Mister Pioli dovrà inventarsi una formazione titolare senza snaturare troppo il gioco che ha portato alla rimonta in classifica. In difesa dei giocatori che solitamente scendono in campo dal primo minuto ci sarà solo Kjaer, completeranno il pacchetto difensivo: Gabbia centrale, Calabria a destra e Laxalt a sinistra. L’inversione di rotta dei rossoneri ha portato anche al rinnovo contrattuale per Mister Stefano Pioli che oggi alle 21.45 affronterà la sua prima partita post rinnovo. Avversario peggiore non poteva capitare. L’Atalanta all’andata ha ridicolizzato i rossoneri.

Se tra i giocatori c’è voglia di vendetta, le forze sono centellinate e non sarà facile per i rossoneri riuscire a superare la squadra che al momento vanta il miglio calcio europeo.

#MilanAtalanta 2007

A gritty match sealed by Ambro's pinpoint header 🤩



Tre punti d’oro grazie alla bionda chioma di Ambro 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/5JhlRVqb0V — AC Milan (@acmilan) July 23, 2020

L’Atalanta nutre ancora speranze scudetto.

In caso di vittoria sui rossoneri la Dea arriverebbe a sole tre lunghezze dalla Juventus, ma con una partita in più. Gasperini dovrà ancora fare a meno di Ilicic che sta diventando un caso. Ritorna nella rosa dei disponibili Palomino e Djmsiti. In difesa, a differenza del Milan, l’Atalanta gode di abbondanza.

In attacco Gasperini dovrà valutare le condizioni di Zapata, al suo posto scalpita Luis Muriel. Sulla trequarti il Papa Gomez farà coppia con Malinovsky. L’arbitro Doveri fischierà l’inizio di Milan - Atalanta alle ore 21.45. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A.

Il Milan di Pioli in piena emergenza difensiva, i convocati:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Kjaer, Laxalt.

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Olzer, Paquetà, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

Gasperini senza Ilicic convoca i seguenti giocatori:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer.

Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata.

Milan Atalanta il pronostico e le quote:

Il Milan in emergenza deve portare a casa i tre punti per sperare ancora nel quinto posto.

La vittoria dei rossoneri è data a 2,85. L’Atalanta, che in questo periodo ha un po’ rallentato, parte comunque favorita e i 3 punti per avvicinarsi alla Juve servirebbero per poi arrivare alle final eight ancora più compatti. La vittoria della Dea è a 2,25. Il risultato più improbabile è il pareggio tra le due formazioni che viene quotato a 3,70.

Le due squadre ultimamente segnano molti gol, in realtà l’Atalanta ha sempre segnato molti gol, l’Over 2,5 viene pagato 1,40.

Le quote per il primo marcatore vedono in estrema parità Duvan Zapata e Zlatan Ibrahimovic. Un loro gol viene dato a 6,25. Parità anche per la seconda piazza dove Ante Rebic e Luis Muriel vengono egualmente quotati a 7. Vista l’emergenza del Milan e il piccolo rallentamento dell’Atalanta a Bologna, azzardare una quota Under 2,5 potrebbe dare grandi soddisfazioni essendo data a 18.