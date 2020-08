La Juventus, in queste ore, starebbe definendo l'acquisto di Weston Mckennie. Ma la società continua a lavorare per mettere a segno altri colpi. Adesso, la priorità di Fabio Paratici sarebbe quella di trovare un nuovo attaccante. La Juventus starebbe trattando la rescissione di contratto con Gonzalo Higuain. Una volta che verrà risolta la questione legata al Pipita, il Chief Football Officer dovrà regalare un nuovo centravanti ad Andrea Pirlo. Il preferito dei bianconeri sarebbe sempre Edin Dzeko che oggi 27 agosto dovrebbe incontrare la Roma per parlare del futuro. Ma la Juventus starebbe anche valutando un possibile ritorno di Moise Kean.

Le mosse in attacco della Juventus

L'obiettivo della Juventus sarebbe quello di rinforzare e ringiovanire la rosa. Il restyling di Paratici è già partito visti gli acquisti di Arthur e Kulusevski. Inoltre, la Juventus starebbe chiudendo la trattativa con lo Schalke 04 per McKennie. Il centrocampista statunitense avrebbe già lasciato il ritiro austriaco del club tedesco per tornare in Germania e prendere le sue cose. Nei prossimi giorni McKennie sarebbe atteso a Torino per sostenere le visite mediche. Dopo aver chiuso definitivamente questa trattativa la Juventus dovrebbe concentrarsi sull'attacco. Andrea Pirlo vorrebbe un nuovo bomber che possa integrarsi al meglio con Cristiano Ronaldo. Il profilo che incontra il maggior gradimento resterebbe quello di Edin Dzeko.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per il futuro del bosniaco, visto che sarebbe in programma un summit tra l'attaccante e la dirigenza della Roma. Dzeko starebbe molto bene nella capitale ma sarebbe tentato dalla possibilità di trasferirsi alla Juventus per vincere dei trofei. Ovviamente, i bianconeri valutano più piste e la dirigenza juventina starebbe pensando anche a Moise Kean.

L'attaccante ha vestito per diverse stagioni la maglia della Juventus e per lui si tratterebbe di un ritorno a Torino. I bianconeri avrebbero già avviato dei contatti con l'Everton per Kean. Inoltre, la Juventus punterebbe a fare altri affari in Premier League, visto che la dirigenza spera di poter piazzare Douglas Costa oltre manica.

McKennie esclude Jimenez

Negli ultimi mesi, alla Juventus è stato spesso accostato il nome di Raul Jimenez. Il messicano, però, non arriverà a Torino. Infatti, con il probabile acquisto di McKennie, la società bianconera occuperà entrambi gli slot per gli extracomunitari. Infatti, la Juventus ha già acquistato Arthur e con lo statunitense chiuderebbe ogni possibilità di prendere altri extracomunitari. Jimenez è messicano e dunque la Juventus non potrà acquistarlo almeno per questa stagione.