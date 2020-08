La dirigenza della Juventus sarebbe pronta a regalare al neo allenatore, ex campione del mondo nel 2006, Andrea Pirlo, un centrocampista di granissimo spessore internazionale come Paul Pogba.

Possibile inserimento nella trattativa del cartellino di Douglas Costa

L’interesse del Manchester United per l’esterno brasiliano Douglas Costa apre un possibile varco per il passaggio di Paul Pogba alla Juventus.

Nella missione inglese, Fabio Paratici ha sondato il terreno per imbastire una possibile grande trattativa tra il Manchester United e la Vecchia Signora. I Red Devils stanno cercano un giocatore offensivo di alta qualità, ma hanno difficoltà nel chiudere il trasferimento per Sancho, in forza al Borussia Dortmund.

Pertanto si guardano in giro per eventuali alternative, magari anche più economiche. Il brasiliano 29enne ha intrigato non poco l’allenatore sia per le sue caratteristiche sia per il prezzo non così esorbitante, considerato che la valutazione bianconera si attesta intorno ai 35/40 milioni di euro.

L’allenatore dei Reds, Ole Gunnar Solskjae, è fortemente attratto dalle sensazionali capacità di Douglas nel saltare l’uomo, ma allo stesso molto preoccupato per i suoi reiterati infortuni muscolari. Tuttavia, il forte interesse per Paul Pogba è noto da sempre e sin dall'addio nell'estate del 2016 si ipotizza e si sogna un possibile ritorno alla casa bianconera, dove nonostante la giovane età è esploso definitivamente.

La valutazione del Manchester di Paul Pogba è notevolmente superiore al prezzo di Costa, si parla di una cifra che tocca i 100 milioni di euro. In questo momento però la Juventus non ha le risorse finanziarie sufficienti per imbastire una trattativa che preveda il pagamento della differenza della valutazione dei due giocatori, a meno che non si inserisca un’ulteriore contropartita tecnica, come Alex Sandro o Ramsey, che potrebbero essere di gradimento e funzionali all'assetto tattico dell’allenatore norvegese.

Le alternative di Fabio Paratici al sogno Paul Pogba

Sul taccuino di Fabio Paratici e Pavel Nedved ci sono diverse soluzioni per il centrocampo e alcuni nomi interessanti potrebbero essere Manuel Locatelli del Sassuolo e Rodrigo De Paul dell’Udinese. Due profili senza dubbio più economici, sia a livello di esborso per il cartellino sia a livello di stipendio annuale, rispetto al centrocampista francese Paul Pogba.