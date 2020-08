Il Napoli è stata una della squadre che ha maggiormente deluso nel campionato di Serie A appena concluso: la formazione partenopea - partita con ambizioni di altissima classifica - infatti non è riuscita neppure a qualificarsi alla Champions League.

Particolarmente al di sotto delle attese è stata la gestione di Carlo Ancelotti, poi andato via a dicembre. L'arrivo di Gennaro Gattuso ha cambiato di molto l'andamento del Napoli, che ha conquistato la qualificazione in Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia contro la Juventus ai calci di rigore.

Ma non tutti i giocatori possono dire di aver giovato di questo cambiamento.

Ad esempio il centrocampista Allan Marques da quando è arrivato Gattuso sulla panchina dei partenopei ha visto poco il campo e potrebbe andar via in questa sessione di Calciomercato. Su di lui, come riferito dal sito dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, c'è forte l'interesse dell'Everton di Ancelotti.

Allan dovrebbe andare via: lo aspetta l'Everton

L'Everton ha ingaggiato Carlo Ancelotti subito dopo il suo esonero dal Napoli. L'ex allenatore del Real Madrid ha bisogno di rinforzi per innalzare il livello dei Toffees e avrebbe richiesto proprio il suo ex giocatore Allan. Il centrocampista brasiliano accetterebbe volentieri la destinazione, vista la voglia di cambiare aria e il poco spazio trovato con Gattuso.

La trattativa sarebbe già imbastita e andrebbe avanti da tempo: trattare con Aurelio De Laurentiis non è facile, le sue richieste sembrano a tratti irremovibili: il Napoli chiede 40 milioni di euro, ma a 35 milioni la trattativa si potrebbe chiudere. L'offerta dell'Everton è di 25 milioni di sterline più 4-5 di bonus.

La distanza non è eccessiva e, secondo quanto riferito da AlfredoPedullà.com, alla fine l'affare dovrebbe andare a buon fine.

Napoli, non dovrebbe essere Veretout a sostituire Allan

Il Napoli avrebbe pensato a Jordan Veretout come sostituto di Allan, diretto in Premier League. Tuttavia, Mario Giuffredi, agente del centrocampista francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha spiegato che la trattativa è molto difficile: "Veretout vuole restare alla Roma, non ha intenzione di muoversi.

Bisognerà solo capire la nuova proprietà cosa vorrà fare e quali saranno i progetti".

Insomma, dopo l'ormai imminente cessione di Allan all'Everton, il club partenopeo dovrà per forza di cose muoversi per trovare un sostituto e non sarà facile arrivare a Veretout, viste le parole del suo procuratore. Peraltro i rapporti tra il Napoli e Giuffredi sono molto buoni, visto che ha anche in procura Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj.