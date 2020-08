Mentre le squadre di calcio si stanno preparando per il ritiro estivo, la Serie A torna a fare i conti con il Coronavirus. Tutto questo ad un mese dalla partenza della stagione calcistica 2020/2021. L’inizio del nuovo campionato è previsto per il 19 settembre, mentre il sorteggio per il calendario della nuova stagione avverrà il 1° settembre. L’evento, dapprima previsto nella sede di Sky a Milano Rogoredo, si svolgerà in via telematica sfruttando i canali ufficiali della Lega, proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Per fortuna nessuno dei calciatori risultati essere positivi alla Covid-19 ha sintomi rilevanti, anche se la giornata di oggi è stata ricca di annunci di positività da parte dei club.

Due casi di positività nel Torino

Il club il granata ha annunciato la positività di due calciatori. La società del Presidente Urbano Cairo ha deciso di non rendere pubblici i nomi dei due atleti interessati. Nella nota, emanata dal Toro, si comunica che sono in corso accertamenti per altri tre calciatori che nei giorni scorsi sono stati a contatto con i due compagni di squadra oggi risultati essere positivi.

Positivi Boga, Petagna e Mirante

Arriva su twitter l’annuncio del Napoli sulla positività dell’attaccante Andrea Petagna. I controlli medici sono stati effettuati a seguito della positività del fratello del calciatore. Al momento, l’attaccante azzurro è asintomatico ed ha iniziato il periodo di quarantena.

Solo dopo la negatività ai nuovi controlli potrà raggiungere la squadra in ritiro.

Discorso analogo anche per Jeremy Boga. L’attaccante del Sassuolo, interesse di mercato proprio del Napoli, è asintomatico ed è già in quarantena. Inoltre, il calciatore ha fatto sapere di non aver avuto alcun contatto con i membri della sua squadra.

Anche il portiere della Roma Antonio Mirante è risultato essere positivo alla Covid-19. Fortunatamente, come gli altri colleghi, non presenta alcun sintomo rilevante.

Un caso, anche nel Brescia calcio, appena retrocesso in serie b. Il calciatore, di cui non si conosce il nome, è risultato essere positivo al rientro da una vacanza in Sardegna, dove è stato in contatto anche con altri compagni di squadra.

Anche loro dovranno effettuare il tampone.

Positivo calciatore del Gjilani

È risultato essere positivo al coronavirus anche un calciatore Kosovaro della squadra del Gjilani. Lo ha annunciato la società del Tre Penne, squadra di San Marino che questa sera alle ore 21 avrebbe dovuto affrontare proprio il Gjilani nel turno preliminare di Europa League. La partita non si disputerà, mentre il calciatore è in isolamento nell’albergo che ospita la squadra del Gjilani a San Marino. Dalla federazione di San Marino fanno sapere che i calciatori e lo staff della squadra del Gjilani sono arrivati con un volo charter, senza avere alcun contatto con la squadra avversaria del Tre Penne.