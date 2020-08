Andrea Pirlo si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore della Juventus. Oggi il neo mister bianconero ha parlato, spiegando le sue idee di gioco e dando anche alcune indicazioni di mercato. “Dybala fa parte del progetto”, ha detto l’ex campione del mondo, mentre per Higuain non c’è spazio, così come per Khedira. Parole al miele per Arthur da parte del mister che ha poi raccontato di aver parlato con Cristiano Ronaldo alcuni giorni fa.

Come sarà la Juventus di Pirlo?

Le prime parola di Pirlo sono dedicate alla Juventus che ha in testa, come giocherà? “Il mio sarà un calcio propositivo, la prima cosa sarà avere sempre il pallone, la seconda sarà quello di recuperarlo il più veloce possibile quando lo avranno gli altri”.

Concetti tecnici importanti che vanno affiancati ad un “nuovo entusiasmo – spiega il mister – quello che è mancato nell'ultimo periodo”. Idee chiare per l’ex regista bianconero che è tornato sulla sua promozione dall'Under 23 alla prima squadra: ''È stato tutto molto veloce e devo dire che mi sono buttato subito nella nuova avventura. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto''.

Ultimamente si è parlato molto di modulo, c’è chi ha detto che la nuova Juventus giocherà con il 4-3-3 e chi con il 3-5-2, e qui Pirlo non si sbottona: “Il mio non è un modello fisso, potremmo difendere a tre o a quattro, vorrei un calcio di rotazione con giocatori in movimento”. Il discorso vira poi sul mercato e qui le idee sono più chiare: “Voglio certi tipi di giocatori, ne sto parlando con la dirigenza, le idee sono precise in proposito”.

Le parole sui singoli

E proprio sul mercato ci sono alcuni casi che scottano, il primo è quello che riguarda Paulo Dybala: “Per me è un giocatore importante e fa parte di questo progetto, non è mai stato sul mercato”. L'ennesima conferma di come i molti rumors sull'addio, con ogni probabilità, non diventeranno mai realtà.

Discorso nettamente diverso per Gonzalo Higuain: “lo ammiro, ma abbiamo deciso che i nostri percorsi si separeranno è stato messo da parte così come Khedira”. In rosa ci sarà invece ancora Cristiano Ronaldo: “Ci siamo già sentiti, abbiamo parlato di tutto, lui e Dybala possono giocare insieme come tutti i giocatori di qualità, ma per schierarli tutti servono sacrifici e abnegazione”.

Il primo colpo dell’estate bianconera è stato Arthur, elogiato da Pirlo in questa prima conferenza stampa da allenatore della Juventus: “È un centrocampista di costruzione che può giocare in più ruoli, ci tornerà molto utile durante la stagione”. Tante parole, un solo obiettivo: "Vincere - dice Pirlo - non è facile ma sono qui per questo". La nuova era bianconera è iniziata, dopo il primo allenamento di ieri, oggi è stato il giorno delle parole.