In queste ore, la Juventus sta definendo gli ultimi dettagli prima della partenza del raduno che è previsto per il 24 agosto. Andrea Pirlo è già al lavoro con il suo staff e tutto deve essere pronto per l'inizio della prossima settimana. Il tecnico, in questi giorni, ha definito il suo staff tecnico del quale farà parte anche Igor Tudor. L'ex giocatore croato ha risolto il suo contratto con l'Hajduk Spalato per diventare un collaboratore di Andrea Pirlo. Ma nelle ultime ore, secondo Sport Mediaset sarebbe emersa l'ipotesi che nello staff del nuovo tecnico della Juventus potrebbe entrare un nuovo elemento.

Infatti, Andrea Pirlo avrebbe chiesto ad Alessandro Nesta di diventare il suo vice.

Pirlo pronto a cominciare la sua avventura alla Juventus

Lunedì 24 agosto, per Andrea Pirlo sarà il grande giorno. Il tecnico, infatti, svolgerà il suo primo allenamento da tecnico della Juventus. In campo alla Continassa al fianco di Andrea Pirlo ci saranno certamente Roberto Baronio, Igor Tudor e Antonio Gagliardi. Ma il suo staff potrebbe ulteriormente arricchirsi visto che l'allenatore della Juventus avrebbe chiamato Alessandro Nesta per chiedergli di raggiungerlo a Torino. L'ex difensore, però, fino ad ora, non aveva risposto alla chiamata di Pirlo visto che era impegnato con il Frosinone. Adesso che Nesta ha concluso i suoi impegni con i play off di Serie B potrebbe decidere di rispondere alla chiamata dell'allenatore della Juventus.

Le parti dovranno eventualmente confrontarsi per capire il da farsi. Nesta in bianconero potrebbe ricoprire il ruolo di vice di Andrea Pirlo.

Qualche giocatore della Juventus lavora già alla Continassa

Da lunedì la Juventus tornerà alla Continassa per preparare l'inizio della nuova stagione. I bianconeri svolgeranno la prima seduta di Andrea Pirlo, anche se alcuni calciatori hanno già avuto modo di riprendere la preparazione.

Infatti, a partire da ieri 21 agosto, Merih Demiral ha varcato i cancelli del JTC per riprendere ad allenarsi. Il turco vuole farsi trovare pronto in vista dell'inizio del campionato visto che la Juventus dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt che è fermo ai box. In ogni caso, Andrea Pirlo non avrà molti giorni per lavorare con tutta la rosa a disposizione visto che a partire dal 29 agosto, alcuni calciatori lasceranno Torino per andare in nazionale.

In modo particolare i giocatori italiani, da sabato prossimo, saranno a Coverciano per preparare le sfide contro Bosnia e Olanda. Tra i calciatori della Juventus che dovrebbero essere convocati da Roberto Mancini ci dovrebbe essere anche Giorgio Chiellini. Al seguito dell'Italia, oltre al numero 3 juventino, ci saranno anche Bonucci e Bernardeschi.