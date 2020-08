La Juventus di Andrea Pirlo si ritroverà verso la fine di agosto per preparare la nuova stagione. Il tecnico bresciano, alla ripresa degli allenamenti, inizierà a impartire i propri dettami tattici ai suoi ragazzi. La preparazione sarà una tappa fondamentale per Pirlo anche per conoscere al meglio i giocatori.

L'allenatore bresciano, però, non potrà inizialmente contare su Matthijs De Ligt. Infatti, nei prossimi giorni, il difensore olandese sarà operato alla spalla. Durante tutta la stagione De Ligt è stato alle prese con questo fastidio e adesso dovrà finire sotto i ferri per sistemare definitivamente l'articolazione, infortunatosi lo scorso novembre contro l'Atalanta.

Dunque, questo sarà un problema per Pirlo, visto che il numero 4 olandese non rientrerà prima di due o tre mesi.

La Juventus senza De Ligt

Andrea Pirlo, alla ripresa degli allenamenti, dovrà quindi rinunciare a Matthijs De Ligt. Questa sarà un'assenza pesante visto che ultimamente l'olandese è stato il miglior difensore bianconero. Inoltre, Pirlo dovrà far ritrovare la condizione fisica a Merih Demiral e a Giorgio Chiellini. Quest'ultimo è fermo da quasi un anno, perciò non è da escludere che il suo rientro possa essere graduale. Dunque, per la Juventus sarà fondamentale, il recupero totale di Demiral. Il turco sembra essere l'uomo giusto per sopperire all'assenza di De Ligt. L'unico difensore completamente al top è Leonardo Bonucci.

Mentre la posizione di Daniele Rugani è tutta da verificare, visto che salvo sorprese dovrebbe essere ceduto.

Nessun problema per Dybala

Paulo Dybala, nelle scorse settimane, ha fatto di tutto per recuperare in vista della gara contro il Lione. Il numero 10 juventino, nel match di Champions League, è entrato a gara in corso, ma dopo pochi minuti si è nuovamente fermato.

Ma per Dybala ci sarebbero buone notizie, visto che il nuovo problema muscolare non sarebbe di grave entità.

Dunque, il numero 10 juventino, alla ripresa della preparazione nella seconda metà di agosto, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Andrea Pirlo.

Il nuovo staff tecnico della Juventus

In queste ore, intanto Andrea Pirlo era lavorando per definire il suo staff tecnico.

Uno degli uomini che affiancherà il nuovo tecnico della Juventus sarà Roberto Baronio, che dovrebbe essere il suo vice. Oltre a lui, Andrea Pirlo potrà contare anche su Antonio Gagliardini.

Mentre come preparatore atletico il neo tecnico della Juventus punterà su Paolo Bertelli, che lascerà la Sampdoria. Per lui si tratterà di un ritorno in bianconero visto che faceva già parte dello staff di Conte nella stagione 2011/2012.