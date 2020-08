Il 24 agosto la Juventus si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare la nuova stagione. In questi giorni, la società e Andrea Pirlo stanno lavorando per definire gli ultimi aspetti in vista del raduno estivo. Il neo allenatore sta definendo il suo nuovo staff del quale, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, farà parte anche Igor Tudor. L'ex difensore croato dovrebbe entrare nel gruppo di lavoro di Andrea Pirlo come collaboratore tecnico. La Juventus, però, dovrà liberare Tudor che è sotto contratto con l'Hajduk di Spalato.

Il club bianconero, inoltre, è anche in attesa di sapere se per il 24 agosto potrà avere a disposizione il neo acquisto Arthur.

Il brasiliano è in rotta con il Barcellona, la società blaugrana vorrebbe usare il pugno duro e non vorrebbe liberare il centrocampista fino al 30 agosto.

La Juventus deve capire se avrà a disposizione Arthur

Il rapporto tra Arthur e il Barcellona non sarebbe proprio idilliaco. Infatti, il brasiliano lo scorso 27 luglio non si era presentato ai test anti-Covid organizzati dal club blaugrana. Arthur, inoltre, ha deciso di non far parte del gruppo che ha partecipato alla Champions League. Questa scelta del brasiliano avrebbe irritato e non poco il Barcellona, che adesso starebbe valutando alcune sanzioni per Arthur. Il brasiliano potrebbe cavarsela con una multa, ma non è da escludere che la sanzione sia piuttosto salata.

Inoltre, il Barcellona starebbe pensando di non dare il via libera al centrocampista per ritrovarsi il 24 agosto con la Juventus. Infatti, Arthur è sotto contratto con i catalani fino al 30 agosto. Perciò sembra difficile che il brasiliano il 24 possa essere alla Continassa. La Juventus sta osservando la situazione, visto che i legali di Arthur sono al lavoro per cercare di risolvere la situazione.

Baronio vice di Pirlo

La prossima settimana, la Juventus inizierà gli allenamenti alla Continassa e per il 24 agosto lo staff di Andrea Pirlo dovrà essere definitivamente delineato. In queste ore, il gruppo di lavoro del tecnico bresciano si è arricchito della figura di Tudor. L'ex difensore croato ha accettato la proposta della Juventus ed è pronto a diventare un collaboratore tecnico dei bianconeri.

Per il resto lo staff di Andrea Pirlo sarà composto da Roberto Baronio che sarà il suo vice e da Paolo Bertelli. Quest'ultimo ricoprirà il ruolo di preparatore atletico. Mentre Antonio Gagliardi sarà il match analyst. L'unica figura che non cambierà sarà quella del preparatore dei portieri Claudio Filippi, che è alla Juventus da circa dieci anni. Dunque, lo staff di Pirlo è pronto ed è in attesa dell'arrivo della squadra, previsto per il 24 agosto. I cancelli del JTC, però, si apriranno già domani 18 agosto visto che Giorgio Chiellini riprenderà ad allenarsi dopo i tanti infortuni accusati nella stagione 2019/2020. Il capitano è pronto a ricominciare e spera di poter dare un apporto importante alla Juventus targata Andrea Pirlo.