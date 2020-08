Il Napoli potrebbe attuare una piccola rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato. Gli azzurri hanno vinto la Coppa Italia e sabato si giocheranno l'accesso alle final eight di Champions League nel ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona al Camp Nou, dopo l'1-1 all'andata. In campionato, però, i partenopei hanno sicuramente deluso, essendo arrivati settimi in classifica, nonostante a inizio anno si pensava potessero contendersi il titolo con Juventus e Inter. Uno dei reparti che verrà rivoluzionato è quello di centrocampo, dove sembra destinato all'addio Allan Marques. Per questo motivo, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe alla ricerca di un sostituto con le stesse caratteristiche e gli occhi sarebbero finiti sul centrocampista della Roma, Jordan Veretout.

Il Napoli torna su Veretout

Il Napoli sembrerebbe pronto a tornare su Jordan Veretout nella prossima sessione di calciomercato. Si tratta di un ritorno di fiamma per gli azzurri, che già lo scorso anno avevano messo nel mirino il centrocampista francese quando era ancora in forza alla Fiorentina. La Roma, però, fu brava a sbaragliare la concorrenza di Napoli e Milan, versando nelle casse dei viola 17 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. L'annata con la maglia giallorossa è stata positiva per il giocatore, che ha totalizzato trentatré presenze in campionato mettendo a segno ben sei reti, a fronte di otto presenze in Europa League, in cui ha realizzato una rete e collezionato un assist.

Gli azzurri sono tornati su di lui e l'affare potrebbe andare in porto, anche per le difficoltà a livello economico che sta attraversando il club capitolino. A riportare la notizia è stato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, negli studi di Sportitalia: "Io ti dico che il nome preferito da Gennaro Gattuso per il ruolo di centrocampista è quello di Jordan Veretout.

Il calciatore sta facendo comunque bene alla Roma".

La trattativa

Come spiegato dallo stesso Pedullà, non sarà semplice trovare un accordo tra Napoli e Roma per il trasferimento di Jordan Veretout. I giallorossi difficilmente accetteranno di trattare la cessione del centrocampista per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro.

Il club di Aurelio De Laurentiis, però, potrebbe avere una carta importante per abbassare l'esborso economico. Si tratta di Elseid Hysaj, accostato alla squadra di Fonseca già nelle ultime sessioni di mercato. I capitolini sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra e con l'albanese colmerebbe tale lacuna. Oltre all'ex Empoli, però, sarà necessario un conguaglio da almeno 15 milioni di euro per cercare di convincere Pallotta. In questo modo il Napoli troverebbe il sostituto di Allan, che con ogni probabilità andrà via, e su cui c'è il forte interesse dell'Everton e della Juventus.