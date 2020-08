Il Napoli così come le altre società, tranne che per l'Atalanta ancora in Champions League, sono già a lavoro per il Calciomercato con l'obiettivo di rinforzare le proprie rose a disposizione. In casa Napoli, in particolare, si potrebbe assistere ad una grande rivoluzione fatta di molte cessioni ma anche di acquisti piuttosto interessanti. Gennaro Gattuso, infatti, sembra avere il totale appoggio del presidente Aurelio De Laurentiis. Con le valigie in mano sono praticamente il difensore senegalese Koulibaly, il brasiliano Allan e l'attaccante Arkadiusz Milik. Grazie a queste tre cessioni che frutteranno circa 165 milioni di euro, ma anche a quelle dei possibili esuberi Ghoulam, Malcuit, Ounas, Younes e Llorente, il Napoli potrà reinvestire per costruire una formazione in grado di competere per il vertice della classifica.

Il Napoli a lavoro sul calciomercato: cessioni importanti per fare cassa e reinvestire

Secondo quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio, infatti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il bottino milionario derivante dalle cessioni dei tre giocatori partenopei, serviranno per rinforzare la rosa. Nel mirino ci sono Jeremie Boga del Sassuolo, per il quale però al momento il Sassuolo spara alto visto che non sembra intenzionato a scendere sotto ai 40 milioni di euro; e il ventitreenne difensore del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid, Sergio Reguilon, per il quale il club madrileno chiede circa 25 milioni di euro.

Napoli: sembra ormai fatto il colpo di calciomercato Gabriel Magalhaes

Sembra tutto fatto, invece, per l'affare Gabriel Magalhaes, il ventiduenne brasiliano del Lille, per il quale i partenopei avrebbero sbaragliato la concorrenza soprattutto dalla Premier League. Nelle casse del club francese dovrebbero essere versati circa 25 milioni di euro.

Sarà proprio lui il sostituto di Koulibaly, sul quale c'è forte l'interesse del Manchester City. Una volta portata a termine la cessione del senegalese, Gabriel dovrebbe essere ufficializzato.

L'ultima idea per il centrocampo è Vlasic: Allan verso l'Everton

Tornando al polacco Milik, invece, sono diverse le squadre che ci stanno facendo un pensierino, tra cui anche in Italia squadre come la Juventus, la Roma, il Milan e la Fiorentina.

Per quanto riguarda il centrocampista Allan, invece, sembra che la sua prossima destinazione possa essere l'Inghilterra, con l'Everton pronto a sborsare 25 milioni per portarselo a casa. Una volta che anche il brasiliano sarà ceduto, il Napoli tenterà l'affondo per un centrocampista. L'ultimo nome emerso è quello di Nikola Vlasic, 22 anni, trequartista del CSKA Mosca e della nazionale croata.