Final Eight di Champions League al via, mercoledì 12 agosto con la prima sfida (in gara secca) valida per i quarti di finale: Atalanta-Paris Saint-Germain, alle ore 21, allo Stadio Da Luz di Lisbona (a porte chiuse). E per i tifosi della Dea c’è subito una buona notizia: la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Grazie all’Atalanta, l’unica squadra italiana rimasta in corsa per questa edizione Champions, Bergamo dopo i giorni difficili dell’emergenza sanitaria si appresta così a vivere una notte da sogno.

Davide contro Golia, certo: i nerazzurri sono la rivelazione d’Europa, la corazzata francese è tra le grandi favorite ad alzare al cielo il trofeo.

La banda di Gasperini, però, avendo già ha centrato un traguardo storico per il club, in fondo non ha nulla da perdere mercoledì a Lisbona, quindi con serenità e con il gioco che è in grado di esprimere sicuramente proverà l’impresa di conquistare la semifinale, contro Atletico Madrid o Lipsia.

Dove vedere Atalanta-PSG

Atalanta-PSG sarà dunque visibile in chiaro, per tutti, in diretta tv su Canale 5, dalle ore 21 di mercoledì 12 agosto. Sulla rete ammiraglia Mediaset è inoltre previsto un ampio dopo-gara, con le interviste ai protagonisti e i commenti da studio. Il match sarà ovviamente trasmesso in diretta anche su Sky e disponibile live streaming su Sky Go.

Una sfida di prestigio per i bergamaschi contro il super team francese che, però, con la Ligue 1 sospesa definitivamente a inizio marzo (titolo comunque assegnato allo stesso PSG visto il largo vantaggio accumulato sulle inseguitrici), ha disputato due sole partite ufficiali post lockdown, vincendole entrambe: la finale di Coppa nazionale e quella di Lega francese.

Quello della condizione potrebbe essere un leggero vantaggio per i nerazzurri, anche se, solo qualche giorno fa, il Lione contro la Juve non è sembrato affatto fuori forma.

Le probabili formazioni all’Estádio do Sport

Gasperini non avrà a disposizione per infortunio il portiere titolare Gollini e il fantasista Ilicic, mentre Palomino sembra sulla via del completo recupero e a Lisbona dovrebbe essere regolarmente in campo.

Ballottaggio Malinovskyi-Pasalic, con l’ucraino favorito, per una maglia sulla trequarti in coppia con Gomez.

Mister Thomas Tuchel, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Di Maria e degli infortunati Verratti e Kurzawa, mentre Mbappé potrebbe completare un recupero lampo, anche se difficilmente partirà da titolare.

Queste le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

PSG (4-3-3): Jesus Navas; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker; Herrera, Paredes, Gueye; Neymar, Icardi, Sarabia. All.: Tuchel.

Non ci sono precedenti

Atalanta-PSG è una sfida assolutamente inedita. I bergamaschi sono comunque imbattuti contro le squadre francesi: una vittoria e un pareggio nei due precedenti che risalgono al 2017 contro il Lione per i gironi di Europa League. I risultati furono 1-0 a Bergamo, firmato Petagna, e 1-1 a Lione con gol di Gomez dopo il momentaneo vantaggio di Traoré.

Pareggio per 1-1 al San Paolo contro il Napoli, invece, nell’ultima gara giocata dai parigini contro un’italiana, mentre la vittoria più recente in 20 confronti con i nostri club risale a 24 anni fa: 3-1 al Parma ai quarti di Coppa delle Coppe nel marzo 1996.