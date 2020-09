Settimana importante per il Crotone in ottica mercato estivo. La squadra calabrese che già aveva portato a segno gli acquisti di Lisandro Magallan e Milos Vulic, ha ufficializzato nella giornata di martedì 8 settembre anche l'acquisizione di Luca Cigarini e Andrea Rispoli. Le trattative dei rossoblu potrebbero continuare con l'acquisizione di un rinforzo per il reparto avanzato. Nome caldo delle ultime ore sembrerebbe quello di Diego Farias, punta di proprietà del Cagliari ma nell'ultima stagione in prestito al Lecce. Il Crotone potrebbe inoltre portare a segno un acquisto a centrocampo con l'innesto del brasiliano Eduardo Henrique.

Crotone, Farias possibile idea

Un nome che sembrerebbe ritornare di moda per il Crotone sembrerebbe quello di Diego Farias, punta argentina in uscita dal Cagliari. Il calciatore, che era già stato vicino all'approdo in rossoblu ai tempi della militanza con il Padova, sarebbe diventato uno dei profili seguiti dalla dirigenza calabrese per reperire rinforzi di esperienza e qualità per il reparto avanzato. Nell'ultimo campionato di Serie A il calciatore ha vestito la casacca del Lecce andando a collezionare, nonostante la retrocessione, diciotto presenze realizzando anche due reti. Sul calciatore ci sarebbe però da registrare anche la concorrenza di club come Parma, Hellas Verona, Spezia e Monza.

Un talento brasiliano per il Crotone

Dopo giornate di indiscrezioni sembra essere ormai ad un passo il perfezionamento dell'accordo tra il Crotone e il centrocampista brasiliano Eduardo Henrique, calciatore di proprietà dello Sporting Lisbona. Il calciatore sarebbe arrivato in Italia per svolgere le visite mediche di rito presso Villa Stuart prima di apporre la firma sul contratto che dovrebbe legarlo ai rossoblu con la formula del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto per una cifra prossima ai 4 mln di euro.

Un calciatore ancora giovane, un regista di centrocampo capace di collezionare ventidue presenze con i portoghesi nell'ultimo torneo.

Le altre operazioni dei calabresi

Il Crotone continuerebbe a seguire anche altre piste per completare la rosa della squadra e concedere i giusti rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa.

Nel reparto difensivo gli squali starebbero attendendo novità dal Napoli in merito alla cessione del difensore Sebastiano Luperto seguito anche dal Parma. In attacco il Crotone continuerebbe a seguire l'attaccante Emmanuel Riviere, calciatore svincolato ma nell'ultimo campionato in forza al Cosenza in Serie A. Sempre nel reparto avanzato un nome delle ultime ore sarebbe quello della punta cilena Luis Rojas di proprietà dell'Universidad de Chile.