N'Golo Kanté da sogno di mercato rischia di diventare una chimera per l'Inter e Antonio Conte. E così il club milanese si starebbe coprendo le spalle con un piano B che ad oggi sembra rispondere al nome di Jean Michael Seri, centrocampista ivoriano del Fulham. Le indiscrezioni di Calciomercato di queste ultime settimane lasciano intendere che in questa fase i dirigenti della società lombarda stiano cercando soprattutto un nuovo elemento per la metà campo che possa adattarsi al meglio al gioco di Conte.

Il francese Kanté sarebbe ancora la prima scelta, ma giorno dopo giorno starebbe diventando sempre più complicato riuscire a vestirlo di nerazzurro.

La valutazione del 29enne transalpino si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro e, in più, il Chelsea starebbe facendo muro, sottolineando di non aver inserito il suo mediano nella lista dei cedibili. In queste ore sono giunte anche delle affermazioni significative di Frank Lampard. L'allenatore dei Blues, intervistato da BBC 5 Live Sport, ha detto che non intende privarsi dell'ex Leicester, ritenendolo "fondamentale" per i suoi dettami tattici.

L'allenatore britannico ha aggiunto: "Voglio tenerlo a tutti i costi". Subito dopo non ha esitato nel definire Kanté "un giocatore incredibile", e per questo motivo qualsiasi club lo vorrebbe nel proprio organico. Lampard infine non ha nascosto che il nazionale francese viene da una stagione un po' travagliata, condizionata soprattutto dagli infortuni che gli hanno impedito di giocare con continuità e di avere delle prestazioni ottimali.

Adesso però sembra che sia tornato in forma, e il tecnico del Chelsea si è detto "entusiasta di averlo a disposizione".

L'Inter non avrebbe ancora rinunciato del tutto all'obiettivo N'Golo Kanté, ma nel frattempo si starebbe cautelando valutando un altro centrocampista di quantità, Jean Michael Seri.

Seri in orbita Inter, l'agente: 'È innamorato dei nerazzurri'

L'Inter in queste settimane ha preso in considerazione diversi centrocampisti che, però, per un motivo o per un altro, non è riuscita a mettere sotto contratto. Inizialmente si era parlato di Tanguy Ndombelé e di Moussa Sissoko del Tottenham, e poi è emerso il nome di N'Golo Kanté.

Adesso però sembra che i dirigenti Marotta e Ausilio abbiano spostato le proprie attenzioni su un altro calciatore che milita nel Fulham, il 29enne ivoriano Jean Michael Seri. Questi è reduce da una stagione giocata in prestito al Galatasaray e il suo contratto con la società del patron statunitense Khan è in scadenza nel giugno del 2022.

La testata giornalistica FcInter1908 ha contattato il fratello-manager del centrocampista, Likane Dominique Seri, per chiedergli del presunto interesse interista nei confronti del suo assistito. Il procuratore ha confermato che in effetti ci sono stati dei primi colloqui con l'Inter e che il giocatore gradirebbe un trasferimento a Milano. L'agente ha infatti sottolineato che Seri considera la società meneghina una prima scelta, poiché ''è innamorato dei nerazzurri, di Antonio Conte e del suo gioco".

A proposito di Kanté, il manager ha dichiarato che in effetti si tratta di un "calciatore eccellente", sottolineando però che in questo momento, a parte il centrocampista del Chelsea, uno dei migliori affari per l'Inter per rinforzare la mediana è rappresentato proprio da Jean Michael Seri, essendo un calciatore dotato di una spiccata intelligenza tattica e capace di effettuare verticalizzazioni in profondità.

Parlando poi di un'eventuale trattativa tra Inter e Fulham, il procuratore ha detto che gli inglesi sarebbero disposti a vendere il calciatore ivoriano ma a titolo definitivo e non in prestito. Il prezzo di partenza si dovrebbe aggirare intorno ai 18 milioni di euro, ma il fratello del nuovo obiettivo nerazzurro ha ricordato come la crisi economica scaturita dall'emergenza coronavirus sta influenzando le valutazioni di mercato, dunque il costo dell'operazione potrebbe essere anche inferiore se l'Inter dovesse dimostrare un reale interesse per Seri.