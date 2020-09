Lautaro Martinez, Inter e Barcellona: la telenovela di mercato che va avanti da diversi mesi prossimamente potrebbe arricchirsi di nuove puntate. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, la società catalana non si sarebbe arresa all'idea di dover rinunciare al centravanti argentino e starebbe continuando a considerarlo la prima scelta per il suo reparto offensivo a partire dalla stagione 2020-2021. Dal canto suo, il calciatore avrebbe confermato di essere pronto a diventare un nuovo idolo del Camp Nou, ma il connubio Lautaro-Barça non riesce a concretizzarsi per le esose richieste economiche dell'Inter.

Allo scopo di provare a sbloccare una volta per tutte la trattativa, nei prossimi giorni potrebbero arrivare a Milano gli agenti dell'attaccante sudamericano.

L'entourage del 'Toro' avrebbe in programma un incontro con i dirigenti dell'Inter. In quest'occasione le parti si potrebbero confrontare per fare il punto della situazione. In particolare, i procuratori vorrebbero trovare la chiave di volta (economica) per convincere la società milanese a lasciar partire il suo numero 10 verso la Catalogna. Il problema sarebbe nel valore di mercato che il club lombardo darebbe al bomber 23enne: una volta scaduta la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, il sodalizio nerazzurro avrebbe chiesto almeno 85 milioni per privarsi del giocatore.

Una somma che per il Barcellona (e per gli agenti dell'atleta) sarebbe troppo alta soprattutto in questo periodo di crisi finanziaria dovuta agli effetti dell'emergenza coronavirus. I catalani infatti vorrebbero spendere 65 milioni, aggiungendovi magari una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri.

Il Barça però adesso avrebbe fretta, poiché dopo aver salutato Luis Suarez, vorrebbe al più presto mettere a disposizione dell'allenatore Koeman un nuovo centravanti. Per questo motivo, i manager di Martinez sarebbero pronti a mettersi in viaggio per Milano per fungere da mediatori e accontentare anche il loro assistito che sarebbe lieto di poter vestire la maglia blaugrana.

L'Inter non sarebbe disposta a rivedere al ribasso il costo del cartellino del 23enne sudamericano perché forte dell'interesse di un'altra squadra, il Manchester City. Tuttavia, in questo caso sarebbe il giocatore a mettersi di traverso perché partirebbe solo per andare al Barcellona o, in alternativa, resterebbe a Milano ma con un rinnovo di contratto e aumento dell'ingaggio.

Barcellona in pressing per Lautaro, l'alternativa sarebbe Depay

Nell'eventuale vertice che entro questa settimana dovrebbe tenersi a Milano, i procuratori di Lautaro Martinez potrebbero far leva su un "gesto di cavalleria" fatto in questi giorni dal Barcellona per ammorbidire la posizione dell'Inter. Infatti il club spagnolo ha liberato Arturo Vidal a parametro zero, concedendogli lo svincolo senza chiedere alcuna somma di denaro per la sua partenza.

Il centrocampista cileno dovrebbe firmare a breve proprio con l'Inter, e questa sorta di agevolazione concessa dalla società della Catalogna potrebbe essere sfruttata dai manager di Lautaro per convincere il club milanese a rivedere le sue richieste economiche per la cessione del bomber argentino.

Il confronto dei prossimi giorni dovrebbe essere quello decisivo. Infatti, se da Viale della Liberazione dovesse arrivare l'ennesima fumata nera, il Barça potrebbe decidere di allentare la presa su Martinez e di virare su Memphis Depay. L'attaccante olandese sarebbe infatti la principale alternativa alla punta sudamericana, anche perché sarebbe un'operazione più abbordabile, infatti per circa 25 milioni di euro il Lione (proprietario del cartellino) potrebbe avallarne il trasferimento in Spagna.