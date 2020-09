Arturo Vidal a poche ore dal suo arrivo a Milano, nella prima mattinata di lunedì 21 settembre ha già cominciato a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma al contratto che lo legherà all'Inter per le prossime due stagioni. Nonostante l'acquisto del centrocampista cileno, intorno alla società lombarda torna a circolare il nome di Leo Messi. È bastato un post su Instagram, un saluto all'amico e collega Vidal da parte del campione argentino per riaccendere tra i tifosi nerazzurri il sogno di poterlo vedere all'Inter magari nella prossima stagione.

Dunque, quello che sembrava un messaggio di affetto e stima da parte di Messi nei confronti di "King Arthur", in un battibaleno è diventato motivo per riaprire le voci che vorrebbero in nerazzurro anche il capitano del Barcellona.

Il fuoriclasse argentino ha speso parole al miele per l'ex compagno di squadra. Partendo da lontano, ha scritto che inizialmente conosceva Vidal solo per averlo affrontato da avversario, ma già in quella circostanza si era reso conto che si trattava di un "fenomeno".

Poi è arrivato il trasferimento al Barcellona nel 2018 e da lì Messi ha potuto conoscere anche personalmente il cileno, rimanendo ancor più piacevolmente sorpreso da lui. Il sei volte pallone d'oro ha affermato che nei due anni trascorsi insieme al Camp Nou hanno potuto condividere tante esperienze e, rivolgendosi direttamente al collega, ha aggiunto: "Ti sei fatto notare molto". A questo punto è arrivato il passaggio apparentemente sibillino nel quale il campione argentino, più che un addio, ha rivolto una sorta di "arrivederci" ad Arturo Vidal.

Messi a Vidal: 'Ci incontreremo di nuovo, sicuro'

Leo Messi non ha nascosto che l'assenza di Arturo Vidal nello spogliatoio del Barcellona si farà sentire. Subito dopo la "Pulce" ha augurato all'amico cileno tutto il meglio per la sua nuova avventura all'Inter. Quindi, per concludere il suo saluto su Instagram, ha affermato: "Ci rincontreremo, di sicuro".

È bastata questa chiosa per far sì che i tifosi interisti potessero ricominciare a sognare un approdo del fuoriclasse argentino nella Milano nerazzurra a partire dalla prossima stagione, dopo le indiscrezioni e le voci che erano circolate nelle scorse settimane quando si era parlato della volontà del giocatore di lasciare il Barça, con la società lombarda del Gruppo Suning che avrebbe avuto un piano per portarlo a Milano.

Ovviamente in questa fase si tratta solo di suggestioni della piazza interista. Ad ogni modo, Arturo Vidal nella sua risposta al pensiero dell'ormai ex compagno di squadra è come se avesse voluto ribadire che il loro non è stato un addio. Innanzitutto gli ha fatto i complimenti e lo ha definito un "extraterrestre", si è detto onorato di aver potuto giocare insieme ad una delle leggende del calcio mondiale, e quindi ha concluso con un "ci vediamo presto".

Insomma, Vidal è arrivato a Milano, sta per firmare con l'Inter, ma a rubargli la scena è stato Leo Messi che, con il suo sibillino "arrivederci", ha ravvivato nei tifosi nerazzurri il sogno di vederlo un giorno con indosso la casacca numero 10 della Beneamata.