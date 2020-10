Continuano gli allenamenti per gli uomini del tecnico rossoblù Giovanni Stroppa sul prato verde del centro sportivo Antico Borgo che vedrà il Crotone impegnato, sabato 3 ottobre alle ore 15, nella sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La dirigenza pitagorica, comunque, continuerebbe a lavorare sul fronte del mercato per portare in Calabria rinforzi di esperienza e qualità per poter permettere al mister di lavorare con molti più uomini e avere più possibilità di scelta. Sembrerebbe però che oltre agli acquisti, la società pitagorica stia pensando di smaltire la rosa "sacrificando" alcuni elementi che non sarebbero più nei piani del tecnico Stroppa e sembrerebbe infatti che, il difensore francese Gigliotti avrebbe già le valigie in mano.

Intanto sembrerebbe anche che, il club calabrese, sia vicinissimo all'accordo con il Watford per l'attaccante Ignacio Pussetto.

Gigliotti verso la B

Con l'arrivo del difensore argentino Lisandro Magallan dall'Ajax, i due terzini Reca (dall'Atalanta) e Pedro Pereira (dal Benfica) e l'interessamento da parte del Crotone per i difensori Luperto del Napoli e Sutalo dell'Atalanta sembrerebbe che il difensore francese Guillaume Gigliotti non sia più nei piani del tecnico Stroppa. Il classe 1989 ha vestito, lo scorso anno, la maglia del Crotone contribuendo alla conquista della Serie A collezionando 20 presenze senza realizzare reti. Nelle ultime ore però, sembrerebbe che due squadre di Serie B, la Cremonese e il Chievo Verona, abbiano sondato il terreno per capire le intenzioni del difensore rossoblù.

I veneti sembrerebbero la scelta favorita del calciatore che probabilmente potrebbe lasciare il club calabrese già nelle prossime ore.

Pussetto: possibile accordo tra i club

Dopo il passaggio del giovane attaccante August Kargbo in prestito alla Reggiana in Serie B, sembrerebbe che il Crotone avrebbe trovato l'accordo con la società del Watford per il prestito secco dell'attaccante Ignacio Pussetto.

La società calabrese avrebbe già ottenuto l'ok dal giocatore argentino che potrebbe avere l'opportunità di tornare in Italia e giocare nuovamente in Serie A, visti i precedenti con la maglia dell'Udinese dal 2018 al gennaio 2020. Se in un primo momento il Watford era intenzionato a trattenere il giocare, ora sembrerebbe che le due società non siamo molto distanti nel trovare l'accordo che porterebbe in rossoblù l'attaccante che affiancherebbe il nigeriano Nwowanko Simy nel reparto offensivo.

Possibili cessioni

In uscita, la società rossoblù, attenderebbe offerte per i centrocampisti Tomislav Gomelt e Jean Lambert Evan's. Ci potrebbero essere anche offerte da parte della Sambenedettese (squadra di Lega Pro) per il difensore centrare Nicolas Spolli che attualmente chiuso in rosa è ormai fuori gli schemi di Giovanni Stroppa.