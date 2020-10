Il posticipo della quinta giornata di campionato fra Milan e Roma si è concluso sul 3-3. Un pareggio che conferma al primo posto la squadra di Pioli, attualmente a 13 punti in classifica. Al secondo si trovano a pari merito Sassuolo e Napoli. La squadra campana, come è noto, è stata penalizzata con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione dal giudice sportivo per non essersi presentata all'Allianz Stadium di Torino per il match contro la Juventus ad inizio ottobre. Potenzialmente, quindi, il Napoli avrebbe potuto avere un punto o tre punti in più in classifica, nel caso avesse ottenuto un risultato positivo a Torino.

Proprio per questo nel post match Milan-Roma il giornalista sportivo e noto tifoso napoletano Carlo Alvino ha twittato una frase che ha suscitato diverse polemiche. Il giornalista ha scritto: "Dopo Milan-Roma 3-3, il Napoli è l’unica squadra di Serie A a punteggio pieno". Una frase che ha trovato la reazione dei tanti follower di Alvino, alcuni a sostegno altre invece contro le parole del giornalista.

Le reazioni al tweet di Alvino

Un follower di Alvino dopo il suo tweet ha scritto: "A tutti questi sapientoni non colorati tolti i tre punti rubati a tavolino quest'anno avete la media del Benevento neo promossa.. quindi muti e se si fosse giocata quella partita visto le condizioni della "rubentus" e vista quelle del Napoli vi davamo 6 pappine".

Un utente juventino ha invece postato: "Quindi non solo: non avete rispettato il protocollo, mentre tutto gli altri si; non rispettate la decisione del giudice sportivo; dai per scontato che si rigioca; che vi restituiscono il punto e che il Napoli vince allo Stadium Azz che fantasia! Esaltati. Che Tenerezza".

Un altro utente ironicamente ha scritto: "Oggi il Napoli vince lo scudetto del punteggio pieno. Vai con i fuochi d’artificio in piazza"

Dopo Milan-Roma 3-3, il Napoli è l’unica squadra di serie A a punteggio pieno. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 26, 2020

L'inizio di stagione in Serie A di Napoli e Juventus

Le parole di Alvino sono motivate evidentemente dall'inizio convincente del Napoli in campionato.

I campani, almeno in Serie A, stanno mettendo in evidenza qualità e quantità, anche se non confermate in Europa League. Nella prima giornata della competizione europea infatti i campani sono stati sconfitti in casa contro l'Az Alkmaar. Per quanto riguarda la Juventus, come ammesso da Pirlo, la squadra è ancora in costruzione. Lo dimostrano i pareggi ottenuti soprattutto contro il Crotone fuori casa e quello recente contro l'Hellas Verona all'Allianz Stadium di Torino.