Sta per avere inizio la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-21. Questo martedì 27 ottobre tocca infatti all'Inter, in trasferta contro lo Shakthar Donetsk (ore 18:55) e all'Atalanta, in casa contro l'Ajax (ore 21): entrambe le partite saranno visibili su Sky.

Domani, mercoledì 28 ottobre, spicca la sfida Juventus-Barcellona, la quale potrà essere vista anche in chiaro su Canale 5 dalle ore 21. Contemporaneamente scenderà in campo anche la Lazio sul campo del Bruges, match che verrà trasmesso su Sky.

La trasferta ucraina dell'Inter

Questo 27 ottobre alle ore 18:55 a Kiev, la squadra di Conte ritrova lo Shakthar Donetsk, già avversario dei nerazzurri due mesi fa, quando l'Inter travolse gli ucraini per 5-0 in semifinale di Europa League, strappando il pass per la finalissima di Colonia, poi persa contro il Siviglia.

Gli avversari di questa sera sono reduci dal'inatteso successo a Madrid sul Real Madrid per 3-2, mentre Handanovic e compagni hanno colto un pareggio a Milano con il Moenchengladbach per 2-2. Servirà un risultato positivo ai milanesi per non compromettere il proprio prosieguo del cammino in coppa.

L'impegno dell'Atalanta contro l'Ajax

Dopo l'esordio travolgente, successo in Danimarca con annesso poker, i bergamaschi si rituffano in Champions: l'appuntamento è stasera 27 ottobre alle ore 21 in casa contro l'Ajax.

La trasferta in terra scandinava era arrivata in mezzo ai due Ko in campionato contro Napoli e Sampdoria, ragion per cui, i nerazzurri dovranno dimostrare di ritrovare continuità, evitando in particolare di fare errori in difesa.

Avere la meglio sull'Ajax, permetterebbe agli orobici di mettere un'ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale, con la possibilità di andare a punteggio pieno e di lasciare a quota zero gli olandesi, i quali avevano perso in casa col Liverpool mercoledì scorso.

La supersfida Juventus-Barcellona

La serata di domani si preannuncia molto interessante, la Juventus riceverà a Torino il Barcellona, fischio d'inizio alle ore 21.

Pirlo dovrà però fare a meno di numerose assenze, mentre si valuta l'esito del tampone a Cristiano Ronaldo, è emergenza difesa, alle assenze di Chiellini, De Ligt ed Alex Sandro, rischia di aggiungersi quella di Bonucci, uscito malconcio contro il Verona, Danilo potrebbe dunque essere proposto come centrale difensivo.

Bianconeri e catalani hanno vinto senza alcun problema la prima giornata del girone e cercano la fuga nel raggruppamento. La partita sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Lazio in terra belga

Domani 28 ottobre alle ore 21 la Lazio è attesa in Belgio dal Bruges. Nelle ultime ore, allarme in casa biancoceleste, agli infortunati Leiva, Luiz Felipe, Lulic e Radu, si sono aggiunti problemi di varia natura per Strakosha e Cataldi, mister Simone Inzaghi dovrà dunque reinventarsi la formazione di domani sera a Bruges, quando affronterà un avversario capace di battere lo Zenit in Russia la scorsa settimana, guidando il girone proprio con la Lazio, reduce a sua volta dal bel successo sul Borussia Dortmund.

Dove vedere gli incontri della seconda giornata

Di seguito il programma completo degli incontri previsti per la seconda giornata di Champions League riguardo alle sfide delle italiane, con gli orari e le relative dirette tv con cui poter vedere tali match.

Martedì 27 ottobre

Shakhtar Donetsk-Inter, ore 18:55 su Sky Sport 1 (Canale 252 del digitale terrestre)

Atalanta-Ajax, ore 21 su Sky Sport 1 (Canale 252 del digitale terrestre)

Mercoledì 28 ottobre