Uno dei giocatori che potrebbe infiammare queste ultime ore di Calciomercato è Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è stato a lungo corteggiato questa estate da diversi club, su tutti la Juventus e la Roma, ma nessuno ha deciso di affondare il colpo, non trovando l'intesa economica con il Napoli. La Fiorentina, però, potrebbe sparigliare la concorrenza, facendo leva anche sulla possibile cessione di Federico Chiesa alla Juventus. In questo modo i viola avrebbero la liquidità necessaria per provare a regalare al tecnico Iachini un centravanti che possa fare la differenza come il polacco che, nonostante diversi problemi fisici, è andato praticamente sempre in doppia cifra in questi anni all'ombra del Vesuvio.

Fiorentina su Milik

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Arkadiuz Milik. I viola, nonostante abbiano tre attaccanti in rosa (Vlahovic, Cutrone e Kouamé), sono in cerca di un centravanti di sicuro affidamento, che possa garantire tra i 15 e i 20 gol, dato che si era parlato anche della trattativa per Belotti. L'attaccante polacco risponderebbe proprio a questo identikit, forte anche della volontà di lasciare il Napoli. Il classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e le trattative per il rinnovo si sono arenate definitivamente. Una permanenza all'ombra del Vesuvio rappresenterebbe un danno per il giocatore, ormai messo fuori rosa da Gennaro Gattuso, e per la società, che potrebbe perderlo a parametro zero dopo aver investito nell'estate del 2016 oltre 30 milioni di euro per acquistarlo dall'Ajax.

Ormai sembrerebbero rimasti solo i viola sulle sue tracce, visto che il Tottenham di José Mourinho si sarebbe tirato indietro, così come la Roma una volta tramontata la trattativa che avrebbe visto il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus, altro club che inizialmente si era interessato a Milik.

Le cifre

Il Napoli continua a valutare Arkadiusz Milik non meno dei 35 milioni di euro investiti quattro anni fa, nonostante il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi. Una cifra che la Fiorentina difficilmente investirà. Per questo motivo si starebbe pensando a un possibile trasferimento in prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto.

In quel caso il centravanti polacco dovrà prima prolungare di almeno una stagione il proprio accordo con il Napoli per poi trasferirsi a Firenze. Non è escluso che nell'affare possa entrare anche una contropartita tecnica, visto che agli azzurri interesserebbe il centrale argentino, German Pezzella, valutato proprio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Da stabilire anche la formula del riscatto, se sarà con diritto o con obbligo come vorrebbe proprio il Napoli, per non rischiare di ritrovarsi Milik in rosa a un anno dalla scadenza di contratto con le stesse problematiche riscontrate questa estate.