Nelle ultime settimane, si è parlato moltissimo di un possibile divorzio tra la Juventus e Sami Khedira. Il club bianconero vorrebbe rescindere il contratto con il tedesco, ma ancora non si sarebbe trovato un accordo. Il portale TuttoJuve segnala che il numero 6 juventino avrebbe fatto sapere alla dirigenza del club piemontese di voler restare a Torino almeno fino a gennaio. Questo complicherebbe i piani della Juventus visto che la società vorrebbe fare un paio di cessioni per poter arrivare a Federico Chiesa. Al momento, però, ne Douglas Costa ne Khedira sarebbero intenzionati ad accettare altre destinazioni.

Il brasiliano vorrebbe giocarsi le sue chance in bianconero e nel caso accetterebbe offerte solo provenienti da top club. Ma ad oggi nessuna squadra di livello si sarebbe fatta avanti per avere il numero 11 juventino.

La Juventus vorrebbe avere Chiesa

La Juventus starebbe cercando di mettere a segno un ultimo colpo di mercato. Fabio Paratici vorrebbe arrivare a Federico Chiesa ma prima devono verificarsi alcune cessioni. Al momento, però, su questo fronte non ci sono novità visto che giocatori in lista di partenza come Khedira e Douglas Costa non sembrano intenzionati a partire. Dal brasiliano la Juventus vorrebbe ricevere circa 40 milioni. Douglas Costa, però, non sembra intenzionato a dire addio ai bianconeri.

Il numero 11 juventino vorrebbe andare in un top club e spererebbe di ricevere una chiamata dal suo ex allenatore Pep Guardiola. Finché la Juventus non riuscirà a fare qualche cessione difficilmente potrà chiudere per Federico Chiesa. In ogni caso ci sono ancora alcuni giorni di mercato e Fabio Paratici proverà a realizzare l'incastro perfetto per fare un ultimo regalo ad Andrea Pirlo.

Le parole di Antognoni su Chiesa

Ieri sera 2 ottobre, Federico Chiesa è sceso in campo con la Fiorentina nella sfida contro la Sampdoria. Il giocatore classe 97 ha giocato dal primo minuto e ha indossato anche la fascia da capitano. Prima della partita tra la Fiorentina e la Sampdoria il dirigente viola Giancarlo Antognoni ha parlato proprio del futuro di Chiesa: "Federico è della Fiorentina in questo momento, vediamo cosa succederà".

Dunque, il dirigente della Fiorentina non ha chiuso ad una partenza di Chiesa. Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà questa trattativa e il giocatore classe 97 resterà a Firenze oppure se si trasferirà a Torino. Qualora sii concretizzasse questa trattativa, la Fiorentina dovrà trovare un sostituto di Chiesa. Il club viola si sarebbe fatto avanti per Callejón che è svincolato. Lo spagnolo verrà tesserato dalla Fiorentina solo in caso di addio di Chiesa.