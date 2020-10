Uno dei giocatori più amati della Juventus degli ultimi 20 anni è stato sicuramente Claudio Marchisio, anche se recentemente il campione è stato criticato sui social per le sue parole in merito a Juventus-Napoli. Critiche a cui ha prontamente risposto. Cresciuto nelle giovanili bianconere, ha giocato con la Juventus fino a due anni fa, prima di trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo. L'anno scorso ha ufficializzato l'addio al calcio per problemi fisici al ginocchio. Attualmente è un imprenditore affermato e di recente è diventato anche opinionista televisivo Rai per le partite della nazionale.

Un recente tweet dell'ex centrocampista della Juventus ha scatenato però la reazione stizzita di molti tifosi bianconeri.

Marchisio ha infatti postato su Twitter questo messaggio: "Vi soffermate su Juventus-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore?". Evidente il riferimento alle polemiche legate alla mancata disputa di Juventus-Napoli e alla scelta dei campani di non presentarsi a Torino. Il Napoli infatti non ha rispettato il protocollo stilato da Figc e Governo adeguandosi invece alle disposizioni dell'Asl locale. Tante le critiche piovute sul 'principino' che ha successivamente replicato con un nuovo tweet.

Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore??? — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 5, 2020

La parole di alcuni follower dirette a Marchisio

Una follower non ha utilizzato parole dolci nei confronti dell'ex centrocampista bianconero postando: "Esiste un protocollo anche per noi comuni mortali nelle scuole di danza, dalle parrucchiere, in ristoranti e bar.

Se non ci atteniamo a queste sul posto di lavoro, multe o chiusure dei locali. Idem per il calcio, cosa non ti è chiaro ancora? Smettila con sta demagogia". Una linea sposata da gran parte dei follower dell'ex centrocampista, che però ha successivamente replicato. Marchisio ha infatti dichiarato: "Accetto tutto, è normale e fa parte del gioco, anche se preferisco sempre i confronti agli affronti.

Ma che nessuno si permetta mai di dire che non sono un tifoso della Juventus". Anche qui la reazione dei follower non si è fatta attendere.

Accetto tutto, è normale e fa parte del gioco anche se preferisco sempre i confronti agli affronti.

Ma che nessuno si permetta mai di dire che non sono un tifoso della @juventusfc 😂#siateseri #eddai — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 6, 2020

I tifosi bianconeri invitano Marchisio a 'difendere' la Juventus

Claudio Marchisio non ha tardato a sottolineare che non bisogna mettere in discussione il suo tifo per la Juventus. Un sostenitore bianconero ha però replicato in maniera decisa: "Difendi la Juve allora. Perché il Napoli ha violato le regole del protocollo e non è partito per sua volontà, non perché glielo ha impedito la Asl e va detto con chiarezza".

Intanto si attende la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli. Le ultime indiscrezioni parlano di una mancata sconfitta a tavolino per il Napoli e di un possibile rinvio della partita al 13 gennaio 2021.