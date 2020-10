Quinta giornata di Serie B: la Reggina fa visita al Pordenone con fischio di inizio fissato per le 14 di oggi 24 ottobre. Da un lato i neroverdi a caccia del primo successo in campionato dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti contro Lecce, Vicenza e Spal e la sconfitta nell'ultimo turno contro la capolista Cittadella. Dall'altra gli amaranto che hanno 3 punti in più degli avversari. Gli uomini di Toscano cercano il riscatto dopo i due pareggi consecutivi contro Virtus Entella (calabresi raggiunti a fine partita e in superiorità numerica) e Cosenza con Denis che ha fallito un penalty con gli amaranto in undici contro dieci dal minuto 36.

Probabili Formazioni

Il tecnico Tesser dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con il trequartista, vero e proprio ago della bilancia nello scacchiere del tecnico ex Novara. Zammarini dovrebbe agire in quella posizione occupata già da Mallamo, Gavazzi e Ciurria. Occhi puntati sull'italo-senegalese Davide Diaw, punta costata più di un milione di euro ai neroverdi. Davanti a Perisan dovrebbero, quindi, esserci Vogliacco e Falasco come terzini; Camporese e Barison al centro; Magnino, l'ex Juve Stabia Calò e Rossetti in mediana; Zammarini detro a Diaw e Ciurria. Dall'altra parte problemi ai flessori della coscia per Jeremy Menez che sarà il grande assente in casa Reggina. I calabresi dovrebbero schierarsi con il consueto 3-4-1-2 che può diventare 3-4-2-1 a seconda dei casi.

Fra i pali dovrebbe toccare a Guarna; Loiacono, Cionek e Delprato a comporre il pacchetto arretrato; Situm e Liotti sugli esterni Bianchi e Crisetig in mezzo; Mastour a supporto di Bellomo e Lafferty. Denis potrebbe partire dalla panchina dopo aver giocato due partite in tre giorni.

Toscano mai perdente contro il Pordenone

La curiosità del match riguarda l'allenatore della Reggina, Domenico Toscano. Il tecnico degli amaranto non ha mai perso contro il Pordenone nei sei incontri disputati sin qui. Il bilancio è di due vittorie e tre pareggi. Il 13 dicembre del 2014, sulla panchina del Novara Toscano vinse per 2-0 alla diciassettesima giornata con gol di Felice Evacuo al minuto 9 e Gonzalez all'84esimo minuto e neroverdi in dieci per il rosso a Peccarisi a dieci minuti dalla fine.

Nel ritorno di quel campionato finì 1-1, il 25 aprile 2015 con Evacuo al 58esimo minuto che rispose ad una rete di Fortunato al minuto 25. Gli altri tre incontri il tecnico li disputò alla guida della Feralpisalò. L'11 maggio 2018 ebbe la meglio dei Ramarri per 3-1, in rimonta, nel primo turno dei playoff. I gol furono di Magnaghi per i friuliani al 33esimo minuto; poi Raffaello al minuto 41 ed una doppietta di Marchi al 51esimo minuto ed al 66esimo minuto regalarono il successo ai lombardi. Nel campionato di Serie C 2018-2019 ci furono due pareggi. Il 26 dicembre 2018 terminò 2-2 a Pordenone per effetto dei gol di Barison al 27esimo minuto per i padroni di casa; pari di Guerra al 67esimo minuto; vantaggio ospite di Marchi al minuto 72; pari dei neroverdi all'84esimo minuto con un autogol di Legati.

Nel ritorno, il 5 maggio 2019 finì con lo stesso risultato. Doppietta di Scarsella per la Feralpi al 15esimo minuto ed al 46esimo minuto; poi a segno Bombagi su rigore al minuto 54 e Candellone al 66esimo minuto per il Pordenone.