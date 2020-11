La Juventus vista contro il Cagliari in campionato ha messo in evidenza un gioco efficace ed offensivo ma anche una solidità difensiva importante. In tanti hanno riconosciuto meriti al rriguardo al rientro in difesa di De Ligt, che dopo la lunga convalescenza dovuta all'intervento alla spalla è tornato titolare. Accanto a lui ottime anche le prestazioni di Danilo e Demiral. La Juventus non ha subito gol, un dato importante che testimonia l'equilibrio mantenuto per tutta la partita. A celebrare il successo della Juventus contro il Cagliari è stato anche Leonardo Bonucci, attualmente infortunato, che ha assistito al match dalla tribuna.

Il difensore della nazionale italiana ha postato sul suo account social di Twitter una sua immagine dalla tribuna ed una dedica ai suoi compagni: "Grande prova di squadra". Non è mancata la replica di alcuni follower di Bonucci, alcuni dei quali critici nei confronti del difensore centrale. Fra i messaggi ricorrenti il fatto che la sua assenza ha coinciso con zero gol subiti dalla Juventus.

La reazione dei follower al post di Bonucci

"Il tuo posto è in tribuna, continua così". "Eh, secondo me la Juventus ci ragioni seriamente su una sua vendita, guardiola parla ma nn se lo prende mai. Io la butto su una questione di età. 34 anni sono tanti, non parlo di cose evidenti tipo nazionale e Juventus": sono solo alcuni dei commenti di follower diretti al difensore centrale della Juventus dopo che quest'ultimo aveva pubblicato un post dedicato alla vittoria della Juventus contro il Cagliari.

Non ne sono mancati però altri a sostegno di Leonardo Bonucci. Un suo follower ha scritto: "Allora quelli che insultano Bonucci in questo post non sono tifosi della Juventus, sono solo persone che tifano Inter, Napoli, Roma, Fiorentina ecc.".

Eh ...secondo me la Juventus che ci ragioni seriamente su una sua vendita....guardiola parla ma nn se lo prende mai....io la butto su una questione di Eta 34 anni sono tanti.....nn parlo di cose evidenti tipo nazionale e Juventus — H.... (@Gianfra12198016) November 22, 2020

Il tuo posto, continua così 👊🏻 pic.twitter.com/Lz1taKaPZL — Nick (@nnickjay) November 21, 2020

ALLORA QUELLI CHE INSULTANO BONUCCI IN QUESTO POST NON SONO TIFOSI DELLA JUVENTUS. Sono solo delle merde rabbiose che tifano Inter, Napoli, Roma, Fiorentina ecc. — Skandekoper (@skandekoper) November 22, 2020

Il presunto errore di Bonucci in Lazio-Juventus

Un successo importante per la squadra di Pirlo che permette alla Juventus di consolidare il quarto posto e di rimanere a quattro punti dal Milan primo in classifica.

Di certo, sorprendono le critiche piovute contro Bonucci, considerato da alcuni tifosi juventini uno dei responsabili dei tanti gol subiti dalla Juventus nelle ultime partite. Fra gli errori imputati a Bonucci sicuramente il gol dell'1 a 1 realizzato negli ultimi secondi della partita da Caicedo in Lazio-Juventus.

La punta ecuadoregna era marcata proprio da Bonucci, tanti lo ritengono responsabile di non averlo adeguatamente contenuto.

Un astio da parte di alcuni tifosi della Juventus che potrebbe derivare anche dalla scelta di Bonucci nella stagione 2017-2018 di trasferirsi al Milan per poi ritornare alla stessa Juventus l'anno dopo.