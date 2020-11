La Juventus in estate potrebbe regalare importanti colpi a parametro zero. Sono tanti i giocatori seguiti dalla società bianconera che a giugno 2021 si liberano dalle rispettive società di appartenenza. All'estero piace il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Angel Di Maria mentre in Italia la dirigenza bianconera segue il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella e soprattutto il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Il nazionale italiano non sembra riuscire a trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale con i rossoneri. Vorrebbe infatti non solo garanzie di una squadra in grado di lottare per grandi traguardi le prossime stagioni ma anche un ricco contratto.

La società di Elliott non sarebbe disposta a sforare l'attuale limite sul tetto ingaggi di 6 milioni di euro, a parte l'eccezione Ibrahimovic (che guadagna 7 milioni di euro l'anno). Per questo, secondo tribalfootball, il giocatore è destinato a trasferirsi alla Juventus. Un affare favorito anche dalla rinuncia del Chelsea all'acquisto del nazionale italiano.

Il Chelsea avrebbe rinunciato all'ingaggio di Gianluigi Donnarumma

Il Chelsea in questo inizio stagione è soddisfatta del portiere acquistato in estate di Edouard Mendy, arrivato per 24 milioni di euro dal Rennes. Per questo la società inglese si sarebbe fuori dalla lista delle pretendenti di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan va in scadenza di contratto a giugno 2021 e rappresenta una delle possibili occasioni di mercato della prossima estate.

Di certo il giocatore vuole un progetto importante e un ricco contratto, che attualmente poche società sarebbero in grado di garantirgli. La Juventus potrebbe essere la destinazione ideale del nazionale italiano, in quanto sarebbe in grado di soddisfare le sue richieste economiche. Una trattativa che verrebbe agevolata anche dall'agente sportivo Mino Raiola, che in caso di addio al Milan avrebbe garantita un'importante commissione con il suo passaggio in un'altra società.

Il mercato della Juventus

Secondo la stampa inglese quindi Donnarumma potrebbe essere uno dei rinforzi della Juventus del prossimo Calciomercato estivo. Di recente il direttore sportivo del Milan Ricky Massara si è detto fiducioso di un eventuale rinnovo del nazionale italiano ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di distanza fra domanda e offerta.

Più o meno la stessa situazione che la società bianconera sta vivendo con Paulo Dybala. L'argentino infatti vorrebbe un nuovo contratto a circa 15 milioni di euro, la Juventus si sarebbe fermata a 10 milioni a stagione. Il 10 bianconero però,a differenza di Donnarumma, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non nella prossima estate.