Domenica 22 novembre alle ore 15 ci sarà Inter-Torino, incontro valido per l'ottavo turno di Serie A. I nerazzurri, durante la settima giornata, hanno ottenuto un pareggio nel match fuori dalle mura amiche con l'Atalanta di Gasperini per 1-1, grazie alle reti di Lautaro Martinez per i milanesi e al goal di Miranchuk per i bergamaschi. I granata, invece, hanno pareggiato nell'incontro casalingo col Crotone, terminato a reti inviolate.

La partita verrà trasmessa sul canale di Dazn, mentre per chi volesse ascoltare la radiocronaca potrà sintonizzarsi su Rai Radio 1.

Inter, da valutare le condizioni di Hakimi e Brozovic

Antonio Conte e la sua Inter occupano il settimo posto in campionato con 12 punti ottenuti, e si distaccano dalla vetta (dove stazionano i cugini del Milan) di cinque lunghezze. Recuperare terreno in Serie A vorrebbe dire non accantonare i sogni scudetto, e per riuscire in tale intento il tecnico ex Juventus potrebbe schierare il 3-4-1-2, col capitano Handanovic in porta. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto, almeno inizialmente, da De Vrij, Bastoni e Skriniar. Cerniera di centrocampo che, invece, sarà presumibilmente formata da Gagliardini e Vidal a far da filtro al centro, con Young e Darmian che agiranno come ali.

Sulla trequarti campo Barella dovrebbe partire dal primo minuto, agendo alle spalle del collaudato tandem Lukaku-Lautaro. Da valutare le condizioni fisiche di Brozovic e Hakimi che, in caso di ok dallo staff medico, potrebbero prendere il posto rispettivamente di Gagliardini e Darmian.

Torino, ancora out Baselli e Izzo

Marco Giampaolo e il suo Torino stanno disputando un campionato al di sotto delle aspettative iniziali, con una sola vittoria ottenuta in sette incontri disputati sinora. Affrontare i nerazzurri in trasferta non sarà una passeggiata, ma acciuffare qualche punto a San Siro darebbe una nuova iniezione di entusiasmo all'ambiente tutto.

Giampaolo, però, è risultato positivo alla Covid-19 e la panchina granata sarà affidata per questa partita all'allenatore in seconda Francesco Conti, che potrebbe schierare il 4-3-1-2, con Sirigu tra i pali. Pochi dubbi sembrano esserci in difesa, con gli interpreti iniziali che saranno Vojvoda e Rodriguez come terzini, con la coppia Lyanco-Bremer che si posizionerà al centro del reparto. In mezzo al campo, dovremmo vedere come titolari Rincon, Meitè e Linetty, nel frattempo dietro le punte ci sarà presumibilmente Lukic. In attacco spazio, con ogni probabilità, al tandem formato da Andrea Belotti e Simone Verdi. Ancora out Izzo e Baselli.

Le probabili formazioni di Inter-Torino:

Inter (3-4-1-2): Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Young, Gagliardini (Brozovic), Vidal, Darmian (Hakimi), Barella, Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Antonio Conte.

Torino (4-3-1-2): Sirigu, Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez, Meitè, Rincon, Linetty, Lukic, Verdi, Belotti.

Allenatore: Francesco Conti.