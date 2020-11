Domenica 15 novembre alle ore 20:45 si giocherà Italia-Polonia, match valido per il 5° turno del Gruppo 1 di Nations League. Gli azzurri, durante la quarta giornata, hanno ottenuto un pareggio casalingo per 1-1 contro l'Olanda, dove alla rete di Pellegrini per l'Italia ha risposto Van de Beek per gli Orange. La Polonia, invece, ha asfaltato la Bosnia Erzegovina tra le mura amiche con un rotondo 3-0, grazie al goal di Linetty e alla doppietta di Lewandowski. La partita tra Italia e Polonia verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

Italia: Kean e Berardi in lizza per una maglia

Roberto Mancini e la sua Italia si trovano al secondo posto del Gruppo 1 con sei punti in classifica ad una sola lunghezza proprio dalla Polonia; per questo il quinto match risulterà fondamentale per delineare gli equilibri del girone di Nations League. Gli Azzurri saranno nelle mani del vice-ct Alberigo Evani (a causa della positività alla Covid-19 del "Mancio", ndr) che potrebbe schierare il 4-3-3, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Quartetto arretrato che avrà, con ogni probabilità, come interpreti Bonucci e Acerbi al centro, mentre Florenzi ed Emerson Palmieri saranno i terzini. In mezzo al campo probabili gli impieghi dal primo minuto di Barella, Jorginho e Locatelli.

Sul fronte offensivo, infine, Belotti ed Insigne avranno ottime chance di scendere in campo dal primo minuto, mentre vi sarà ballottaggio tra Kean e Berardi, col classe 2000 del Psg che sembra favorito. Non sarà dell'incontro D'Ambrosio per squalifica.

Polonia: 4-2-3-1 con Lewandowski come vertice offensivo

Jerzy Brzęczek e la sua Polonia guidano il Gruppo 1 della manifestazione con 7 punti ed un'eventuale vittoria con gli azzurri ipotecherebbe il loro passaggio del turno. Per provare a fare bottino pieno, l'allenatore polacco potrebbe optare per un 4-2-3-1, con Szczesny come estremo difensore.

Pochi dubbi sembrano esserci in difesa, dove i titolari dovrebbero essere Kedziora e Reca come terzini, mentre la coppia Glik-Bednarek si dovrebbe posizionare al centro del reparto. Sulla mediana, invece, potremmo trovare dal primo minuto Linetty e Goralski, mentre i trequartisti del match saranno presumibilmente Jozwiak, Klich e Grosicki a supporto dell'unica punta Lewandowski.

Le probabili formazioni di Italia-Polonia:

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Kean (Berardi), Belotti, Insigne.

Allenatore: Alberigo Evani.

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski.

Allenatore: Jerzy Brzęczek.