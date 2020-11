Uno dei match più interessanti in programma per la settima giornata di campionato è sicuramente quello che si giocherà domani allo stadio Olimpico di Roma con Lazio e Juventus a fronteggiarsi.

Al centro dell'attenzione Sergej Milinkovic-Savic, che quest'anno sembra essere esploso definitivamente. Il centrocampista serbo, autore già di due gol, da tempo è nel mirino dei bianconeri che la prossima estate potrebbero fare un nuovo tentativo per cercare di assicurarsi le sue prestazioni.

La Juventus pensa a Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande obiettivo di mercato della Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il centrocampista serbo è stimato da tempo in casa bianconera, ma il club non è mai riuscito a trovare un'intesa con la Lazio. Questa estate sono stati fatti solo dei sondaggi, mentre nell'estate del 2019 il direttore sportivo, Fabio Paratici, aveva fatto un tentativo più concreto, scontrandosi però contro il volere della Lazio che non è mai scesa sotto la richiesta dei 100 milioni di euro.

La Juve, però, in questa prima parte della stagione ha mostrato carenze proprio in mezzo al campo, dove manca quell'elemento che possa garantire un buon numero di gol misto a delle qualità tecniche e fisiche importanti. In questa stagione Milinkovic-Savic ha già messo a segno due reti in cinque partite disputate in campionato, a fronte delle due reti realizzate nei play off per gli europei con la maglia della Nazionale serba.

Potrebbe essere lui, dunque, il grande colpo dei bianconeri per cercare di risolvere il problema gol nel reparto nevralgico del campo.

La richiesta della Lazio

La Lazio ha già dimostrato di essere un cliente ostico con cui trattare in passato, per un elemento chiave come Sergej Milinkovic-Savic difficilmente la musica cambierà.

Sembra difficile pensare che i biancocelesti possano chiedere ancora 100 milioni di euro, soprattutto dopo la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi ma il patron Claudio Lotito non sembra comunque essere intenzionato a scendere sotto i 70 milioni di euro.

Cifra importante che, però, la Juventus potrebbe abbattere con l'inserimento di un paio di contropartite tecniche nell'affare.

Una potrebbe essere Daniele Rugani, attualmente in prestito al Rennes, alla luce dell'esigenza da parte della Lazio di rinforzare la difesa. L'altra, invece, potrebbe essere uno tra Adrien Rabiot e Aaron Ramsey che, con l'arrivo del Sergente, vedrebbero restringersi notevolmente gli spazi.