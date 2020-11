La vittoria contro lo Spezia ha rasserenato l'ambiente bianconero. Le prossime due partite potrebbero essere utili per capire la crescita della rosa della Juventus, sia in Champions League che in Serie A. Mercoledì 4 novembre i bianconeri saranno impegnati in Ungheria contro il Ferencvaros nella terza giornata della massima competizione europea mentre domenica 8 novembre ci sarà il difficile scontro in campionato contro la Lazio. A Cesena Andrea Pirlo ha proposto un centrocampo a cinque senza trequartista, con Arthur Melo che ha agito nel ruolo di regista. Uno schema che potrebbe richiedere l'ingaggio di un nuovo mediano o l'eventuale reintegro di Sami Khedira.

D'altronde attualmente i centrocampisti a disposizione di Andrea Pirlo sono cinque (Arthur Melo, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey) e con i tanti impegni potrebbe esserci la necessità di un nuovo mediano. Quello che però sembra certo, almeno secondo Calciomercato.com, è che è da escludere un eventuale reinserimento in rosa di Sami Khedira.

Khedira non dovrebbe essere reintegrato in rosa anche in caso di necessità

Come scrive calciomercato.com, la Juventus dovrebbe continuare con la linea societaria adottata in estate per quanto riguarda Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è fuori dal progetto sportivo bianconero come gli è stato comunicato dalla società, ma avrebbe rifiutato di rescindere il suo contratto.

Per questo è rimasto alla Continassa senza essere considerato da Andrea Pirlo come potenziale elemento utile della rosa. Il tecnico bianconero non dovrebbe affidarsi al tedesco anche in caso di necessità. Quello che è certo è che almeno nella prima fase di Champions League non potrà essere schierato in quanto non inserito nella lista dei giocatori che possono disputare la massima competizione europea.

La situazione Khedira

Il centrocampista tedesco Sami Khedira ha un contratto da sei milioni di euro a stagione con la Juventus fino a giugno 2021. Pesa a bilancio circa 12 milioni di euro lordi, un somma pesante se consideriamo il fatto che è un fuori rosa. La scelta del giocatore di non voler accettare la rescissione (se non dietro il pagamento dell'intera annualità) lo porterà a rimanere a Torino fino alla prossima estate.

Una situazione che invece non si è verificata né con Blaise Matuidi né con Gonzalo Higuain. Il francese ha rescisso senza ricevere nessun indennizzo, l'argentino invece ha avuto una buonuscita dalla società bianconera in quanto aveva un contratto pesante (guadagnava 7,5 milioni di euro a stagione). Entrambi si sono trasferiti nella stessa società della Major League Soccer, ovvero l'Inter Miami.