La Juventus spesso è tra le società più attive sul mercato dei parametri zero. Basti ricordare i recenti arrivi a parametro zero di Emre Can (poi ceduto al Borussia Dortmund), di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Nell'ultimo Calciomercato estivo la società bianconera non ha ufficializzato nessun acquisto a zero, ma potrebbe attingere a tale mercato la prossima estate. All'estero ad esempio la dirigenza sta osservando diversi profili, su tutti spicca il nome di Angel Di Maria del Paris Saint Germain, In Italia invece i giocatori seguiti sono Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu del Milan e Arkadius Milik del Napoli.

Nelle ultime ore però le indiscrezioni di mercato confermano di un interessamento della Juventus per Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 del Genoa andrà in scadenza a giugno 2021 e secondo Calciomercato.com potrebbe essere il prossimo colpo a parametro zero della società bianconera. Qualora però dovesse rinnovare con la società ligure, potrebbe comunque raggiungere Torino visti anche i buoni rapporti fra le due società.

Rovella potrebbe essere il prossimo colpo della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.com, la Juventus starebbe seguendo da vicino Nicolò Rovella del Genoa. Il classe 2001 è una delle sorprese di questo inizio stagione in Serie A ed è diventato un titolare nella squadra allenata da Rolando Maran.

Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2021, potrebbe quindi liberarsi a parametro zero la prossima stagione. La società che sarebbe più interessata al giocatore è la Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici che ne è un grande estimatore. Sul centrocampista però ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter ma in questo momento la Juventus sembrerebbe in vantaggio.

Qualora però dovesse rinnovare il suo contratto con la società ligure, non è escluso che Genoa e Juventus possano definire una trattativa ''alla Romero''. La società bianconera potrebbe acquistare il giocatore e lasciarlo un anno in prestito ai liguri come successe nel 2019 con il difensore argentino (attualmente all'Atalanta).

Il mercato della Juventus

Nicolò Rovella non è l'unico giovane giocatore seguito dalla Juventus. La società bianconera sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa dal difensore centrale dell'Hellas Verona Matteo Lovato. Il classe 2000 ha giocato un'ottima partita proprio nel match disputato contro i bianconeri all'Allianz Stadium di Torino. Su di lui ci sarebbe l'interesse di Milan e Juventus, i veronesi lo valutano circa 10 milioni di euro. Considerando la necessità della società bianconera di disporre di un altro difensore centrale (visti i continui acciacchi di Chiellini), non è escluso che possa investire sul giocatore durante il calciomercato invernale.