Ultime ore dell'anno solare con occhi rivolti al mercato per il Crotone. La squadra rossoblù, che il 3 gennaio sarà impegnata nella trasferta a San Siro contro l'Inter, potrebbe effettuare alcune operazioni in entrate e uscita già nelle prime ore di contrattazioni. La sessione di riparazione permetterà alla dirigenza di sfoltire la rosa mandando a giocare alcuni calciatori poco utilizzati e di pari passo accogliere rinforzi soprattutto nel reparto avanzato. Tra i possibili partenti potrebbe esserci il centrocampista Giovanni Crociata, corteggiato nelle ultime ore dal Pisa. Potrebbe prospettarsi invece un ritorno a Crotone per il giovane Zak Ruggiero, calciatore attualmente in prestito alla Pro Vercelli.

Crotone, Crociata ai saluti

Quasi mai impiegato in questa prima parte di stagione dal tecnico Giovanni Stroppa, il centrocampista Giovanni Crociata potrebbe essere uno degli elementi che potrebbero essere mandati a giocare nella seconda parte di stagione. L'ex Milan, da diversi anni in rossoblù, sarebbe diventato un possibile rinforzo di gennaio per il Pisa, squadra in lotta per non retrocedere. Già in passato Giovanni Crociata era stato girato in prestito dai calabresi, sempre in cadetteria, in una breve parentesi con il Carpi prima di fare ritorno in pianta stabile in Calabria e diventare, con le sue reti, uno dei protagonisti in positivo del precedente campionato concluso con il ritorno in Serie A del Crotone.

Ruggiero verso il ritorno

Un possibile ritorno a Crotone potrebbe essere quello del centrocampista Zak Ruggiero, calciatore cresciuto nel settore Primavera dei rossoblù e in questa stagione girato in prestito alla Pro Vercelli in Serie C.

Per lui poche chance di mettersi in mostra e potere dare il suo contributo alla causa della squadra di Francesco Modesto. Il suo scarso impiego potrebbe far propendere il club alla risoluzione anticipata del prestito con un ritorno a Crotone prima di essere, con ogni probabilità, girato nuovamente in prestito in una nuova squadra.

Le altre operazioni rossoblù

Con le valigie in mano rimangono i calciatori Antonio Mazzotta, Mattia Mustacchio e Tomislav Gomelt. Un sondaggio sarebbe stato poi condotto dal Parma per l'acquisto di Jacopo Petriccione. In uscita potrebbe esserci inoltre uno tra Emmanuel Riviere e Luca Siligardi, corteggiati da club di Serie B e da squadre estere. In entrata il Crotone dovrebbe operare un acquisto: tra i nomi circolati ci sarebbero quelli di Andrej Galabinov, Simone Edera e Alberto Cerri.

In difesa i nomi maggiormente accostati agli squali sarebbero infine quelli di Boško Šutalo dell'Atalanta e Gianluca Frabotta della Juventus.