Ennesima sconfitta in Serie A per il Genoa, la quarta consecutiva, una classifica preoccupante e una situazione ambientale esplosiva: quella di ieri sera contro il Parma doveva essere la gara della svolta in grado di riportare un po' di serenità dopo la bella vittoria nel derby in Coppa Italia e invece è stata un'altra sconfitta, per 2-1.

I tifosi si aspettavano un minimo di continuità dopo la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia e invece è bastata la classe e l'energia di Gervinho per mettere in ginocchio la formazione rossoblù. Contro un Parma per nulla trascendentale, il Genoa è andato sotto dopo appena 11 giri di orologio e poi dopo pochi secondi dalla ripresa.

Due colpi tremendi dai quali il Grifone non è riuscito ad alzarsi dal tappeto.

La situazione del Genoa si fa sempre più complicata, con la squadra che si trova la penultimo posto in classifica, davanti solo al Crotone.

Maran potrebbe essere in bilico

Il tecnico Rolando Maran non è ancora riuscito a dare un gioco alla squadra. Una sola vittoria conquistata in campionato contro il Crotone, cinque miseri punti in classifica, l'ennesima sconfitta e tante scelte che hanno fatto storcere il naso ad alcuni spettatori. Come quella di ieri sera quando ha tolto a sorpresa l'attaccante migliore Shomurodov tra l'altro galvanizzato dalla sua prima rete in Serie A, lasciando in campo un non brillante Pandev.

Ora Maran sarebbe in discussione.

Anche le sue dichiarazioni dopo la gara Genoa- Parma non hanno convinto. "C’è stato un confronto col direttore Marroccu e il presidente Preziosi, abbiamo analizzato questa situazione particolare. Dobbiamo voltare pagina, i ragazzi si sono impegnati tanto, non posso dirgli nulla.

Stiamo cercando di spingere tutti, nessuno si tira indietro. Ci dimentichiamo che siamo in questa situazione per i motivi che abbiamo già detto più volte. Ne prendiamo atto, ma dobbiamo guardare avanti».

Intanto a Genova c'è chi vuole che venga richiamato Davide Nicola, l'allenatore che lo scorso anno riuscì a salvare la squadra, presa in una situazione quasi disperata, grazie a tanto buon senso e a una buona dose di "genoanità" inculcata nella testa dei ragazzi.

Al momento non è stata ancora presa alcuna decisione in merito all'eventuale cambio di guida tecnica. Oggi giornata di riposo, domani riprende la preparazione in vista della delicata trasferta di lunedì prossimo a Firenze contro l'ex allenatore rossoblù Cesare Prandelli.

Tifosi delusi

L'ennesima sconfitta in campionato ha fatto esplodere ulteriormente la rabbia e la delusione fra i tifosi del Genoa. Nelle ultime due stagioni la squadra si è salvata all'ultima giornata evitando la B per un soffio, ma questo non è bastato alla dirigenza per provare a invertire la rotta e pianificare una strategia differente.

Quest'anno la squadra si trova attualmente da sola al penultimo posto, servirà a breve un'inversione di tendenza per raddrizzare una stagione iniziata decisamente sotto le aspettative.