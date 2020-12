La Juventus in estate ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento del centrocampo. L'idea della società bianconera era quella di investire in qualità, vero e proprio punto debole della Juventus la scorsa stagione. Alla fine sono arrivati Mckennie e Arthur, con il brasiliano che in termini di qualità non sta dando un grande contributo. Fra gli obiettivi primari della dirigenza c'era anche il centrocampista del Lione Houssem Aouar. E a proposito del francese, il giornale L'Equipé ha svelato un presunto retroscena di mercato riguardante il mancato passaggio del classe 1998 in bianconero. Secondo il giornale transalpino le due società avevano trovato l'intesa su una valutazione del classe 1998 di circa 55 milioni di euro.

Nell'affare sarebbe finito anche il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi, che avrebbe dovuto trasferirsi a Lione in prestito oneroso. Proprio il rifiuto del nazionale italiano di accettare l'offerta dei francesi avrebbe fatto arenare la trattativa. Aouar quindi è rimasto in Francia, ma non è escluso che questa trattativa possa riaprirsi la prossima stagione.

Retroscena Aouar: sarebbe saltato il suo arrivo per il no di Bernardeschi

Emerge un presunto retroscena di mercato clamoroso dalla Francia. A lanciare la notizia è L'Equipé che parla di un reale interesse della Juventus per Aouar durante lo scorso Calciomercato estivo. A tal punto che il francese sarebbe stato vicinissimo al passaggio in bianconero, trattativa non definitasi a causa di Bernardeschi. Il nazionale italiano sarebbe dovuto rientrare nella trattativa, ma la volontà di rilanciarsi nella Juventus (dopo l'annata complicata con l'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri) avrebbe portato il giocatore a rifiutare l'offerta del Lione.

Inoltre il classe 1994 avrebbe deciso di non accettare la proposta francese perché non interessato a giocare in Ligue 1. Come è noto poi Lione e Juventus hanno comunque trattato un altro affare, il terzino destro Mattia De Sciglio sia è trasferito in prestito oneroso nella società francese.

Il possibile mercato della Juventus

Possibile però, che l'affare Aouar-Juventus sia solo rimandato di una stagione.

Il centrocampista francese infatti potrebbe trasferirsi a Torino la prossima estate. Il suo eventuale arrivo però passerà necessariamente da alcune cessioni pesanti. A gennaio ad esempio il primo candidato a lasciare Torino è Sami Khedira che piace ad Everton e Tottenham. Da valutare anche la situazione Bernardeschi. Il centrocampista offensivo infatti vanta diversi estimatori, su tutti spicca il Borussia Dortmund.

La valutazione di mercato del nazionale italiano è di almeno 30 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utili sul mercato. A gennaio potrebbe arrivare anche una punta per completare il settore avanzato. Piace Olivier Giroud del Chelsea.