La Juventus contro il Parma ha ottenuto una vittoria importante, che le solleva il morale dopo il pareggio contro l'Atalanta. Sarà importante per la squadra bianconera ottenere un altro successo contro la Fiorentina prima della pausa delle festività natalizie, così da non perdere terreno da Milan e Inter. Intanto il tecnico Andrea Pirlo non ha nascosto la sua soddisfazione dopo il successo per 4 a 0 contro gli emiliani. Nella conferenza stampa post partita ha infatti dichiarato: "Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, perché i ragazzi hanno capito che per vincere le partite, e per giocare partite di questo genere, ci vuole grande professionalità e voglia di raggiungere i risultati".

Il tecnico bianconero si è poi soffermato su Cristiano Ronaldo e sulla decisione di sostituirlo a pochi minuti dalla fine: "Gli ho detto che ero preoccupato quando ha fatto il colpo di tacco, che è sempre un colpo pericoloso per i muscoli". Infine ha voluto dare una "carezza" anche Paulo Dybala, assente a Parma per un infortunio muscolare.

La carezza di Pirlo a Paulo Dybala

Nel post partita di Parma-Juventus il tecnico Andrea Pirlo ha voluto mandare un segnale forte anche a Paulo Dybala, rimasto a Torino a causa di un problema muscolare. L'argentino difficilmente recupererà per il match contro la Fiorentina e dovrebbe ritornare a disposizione nel match di domenica 3 gennaio alle ore 20:45 contro l'Udinese. Pirlo ha voluto mandare una carezza al giocatore dichiarando: "Dybala si sta comportando benissimo, ha avuto un problemino l'altro giorno in allenamento [...] i campioni come lui fanno sempre parte delle squadre forti".

Pirlo ha poi voluto elogiare lo spirito della squadra, dichiarando che era evidente come i suoi ragazzi fossero entrati in campo con la voglia di raggiungere la vittoria a tutti i costi.

La Juventus contro la Fiorentina

Con la probabile assenza di Paulo Dybala, Pirlo sarà costretto a schierare di nuovo titolari Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Probabile il rientro rispetto al match contro il Parma di Cuadrado come terzino destro e di Chiesa come esterno di centrocampo.

De Ligt e Bonucci dovrebbero essere i titolari al centro della difesa, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Danilo. A centrocampo oltre a Chiesa dovrebbero essere schierati Mckennie, Bentancur e Ramsey. Probabile panchina sia per il terzino sinistro Alex Sandro che per il centrocampista offensivo Kulusevski che hanno giocato titolari contro il Parma.