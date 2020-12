Uno degli argomenti più dibattuti in queste ultime settimane è la situazione Dybala-Juventus. Dopo il gol contro il Genoa, l'argentino ha lanciato una frecciatina alla società. L'attaccante ha infatti sottolineato che la Juventus non ha chiamato il suo agente per il rinnovo di contratto nonostante quest'ultimo fino a qualche settimane fa fosse in Italia. Ci ha pensato Agnelli a spegnere queste voci sottolineando che la società bianconera ha fatto recapitare l'offerta al giocatore e che è in attesa di una risposta. Proprio sulla vicenda Dybala si è voluto soffermare l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini: "Dybala è uno dei più grandi giocatori che attualmente gioca in Europa, ma non è il punto di riferimento alla Juventus".

Zamparini ha portato l'esempio di Messi al Barcellona e di Neymar al Psg, in quanto tutti giocano in funzione del loro talento.

Zamparini e Paulo Dybala

Maurizio Zamparini, in una recente intervista, ha dichiarato: "Dybala deve andare via dalla Juventus, che sarebbe comunque grande anche senza di lui". Secondo l'imprenditore l'argentino dovrebbe lasciare il calcio italiano in quanto troppo condizionato dalla tattica e meno dal talento: "Resto dell'idea che Dybala non firmerà il rinnovo di contratto con la Juventus". L'imprenditore ha sottolineato che la società bianconera difficilmente dirà che non vuole rinnovare il contratto dell'argentino anche se la vera intenzione è quella. Il rischio infatti è che possa mettersi contro la tifoseria, che spera in una permanenza del giocatore.

Zamparini su Dybala alla Juventus

L'ex presidente del Palermo si è soffermato anche sulle caratteristiche tecniche, dichiarando che Paulo Dybala ha bisogno di libertà in campo per rendere al massimo. Secondo Zamparini la punta della Juventus deve avere la stessa libertà che ha Messi nel Barcellona. Zamparini ha poi aggiunto che contro il Genoa l'argentino spesso era libero ma non veniva servito.

Secondo Zamparini, i compagni preferiscono passare la palla a Cristiano Ronaldo invece che all'argentino. L'ex presidente del Palermo ha poi chiuso l'argomento Dybala sottolineando come l'argentino abbia come caratteristica principale l'imprevedibilità: ''Nessuno palla al piede potrà capire cosa farà". I prossimi mesi saranno decisivi per capire se Dybala rimarrà alla Juventus anche le prossime stagioni.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore.