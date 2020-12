In mancanza del Pallone d'oro che, come noto, quest'anno non viene assegnato, France Football ha pensato di costruire una formazione 'all times' denominata 'dream team', la squadra dei sogni. Non mancherà di generare discussioni perché, sebbene da un lato la giuria abbia cercato di trovare un posto agli Dei del calcio di ieri e di oggi, ha prevalso l'esigenza di metterli dentro quasi tutti per cui la formazione è piuttosto offensiva e, forse, poco praticabile nella realtà. Pelé e Maradona schierati come ali sembra una forzatura e lascia perplessi l'esclusione, per certi versi clamorosa, di Johan Cruyff.

Non c'è nessun esponente, in effetti, dell'Ajax e della nazionale d'Olanda che rivoluzionarono il calcio negli anni '70 così come non si è tenuto contro di altri fuoriclasse assoluti come Di Stefano o Puskas, stelle di quel Real Madrid capace di costruire un ciclo di vittorie europee tutt'oggi ineguagliato. C'è un solo italiano, schierato nel suo classico ruolo di esterno sinistro in difesa: Paolo Maldini, scelto "per una certa idea di calcio che ormai non c’è più, anche solo per la fedeltà al Milan dove ha giocato dai 17 ai 41 anni".

La difesa: Yashin tra i pali

Tra i pali c'è il leggendario portierone sovietico Lev Yashin e la scelta sembra assolutamente scontata: si tratta dell'unico estremo difensore premiato nella storia del Pallone d'oro.

A destra la scelta è caduta sul 'pendolino' Cafu, a sinistra come già anticipato c'è Paolo Maldini mentre al centro della difesa, altra presenza che ci sembra scontata, non poteva mancare la classe e l'eleganza del 'Kaiser', Franz Beckenbauer.

Centrocampo con Pelé e Maradona

Il centrocampo trova come vertici esterni coloro che a furor di popolo si contendono la palma del miglior calciatore di ogni epoca: a destra c'è Pelé e a sinistra Diego Maradona.

Si tratta di giocatori 'universali' capaci di inventare qualunque cosa, ma è chiaro che relegarli sulle corsie esterne sembra estremamente limitativo. Nel tentativo di dare equilibrio a questa squadra sono stati scelti due centrocampisti centrali che coniugano alla perfezione acume tattico, quantità e qualità: Lothar Matthäus e Xavi.

Attacco assolutamente stellare, ma destinato a far discutere

Il tridente offensivo farebbe tremare qualunque difesa e se poi consideriamo che, a queste 'bocche di fuoco', possiamo aggiungere gli inserimenti di Pelé e Maradona, ne viene fuori una prima linea assolutamente devastante. France Football ha voluto premiare i due recordman del Pallone d'oro, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, mentre come terminale offensivo è stato scelto Ronaldo che va dunque a completare questo favoloso 3-4-3. L'esclusione di Cruyff sta già animando il dibattito sui social e non solo, ma ha indubbiamente prevalso l'esigenza di premiare in qualche modo quei giocatori che vengono solitamente indicati come i più forti 'all times', tra i quali figura certamente il fuoriclasse olandese che, però, è un nome 'meno in voga'.

Tra le domande che ci poniamo c'è anche una curiosità, ma è manna dal cielo per gli storici del calcio: in una classica numerazione da 1 a 11 c'è da chiedersi sulle spalle di chi andrebbe il fatidico 'numero 10' che ha caratterizzato le carriere di Pelé, Maradona e Messi.