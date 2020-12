La passata estate ha fatto discutere il ritorno del centrocampista Arturo Vidal in Italia. Il suo trasferimento dal Barcellona all'Inter non è stato preso bene dai tifosi della Juventus, che consideravano il cileno un loro idolo. Sotto la gestione di Conte e di Allegri Vidal fu protagonista dei successi della squadra bianconera dal 2011 al 2015. In una recente intervista ai microfoni di Sky, il centrocampista cileno non ha nascosto i suoi obiettivi stagionali con l'Inter, lanciando la sfida per lo scudetto a Milan e Juventus. Vidal ha dichiarato: "L'eliminazione in Champions League è stato il momento più duro, per me sarebbe un sogno vincerla ma è difficile.

L'ex Juventus ha poi sottolineato che attualmente l'Inter deve concentrarsi su Coppa Italia e campionato. Vidal ha poi aggiunto: "Io non ho paura a pronunciare la parola scudetto". L'anno scorso, come ribadito da Vidal, l'Inter fu vicina alla conquista del campionato ma adesso non si può sbagliare e bisogna dare il massimo per raggiungere gli obiettivi stagionali.

'La Juventus è l'avversario più pericoloso'

Secondo Arturo Vidal la Juventus è tra le favorite per la vittoria del campionato: "La Juventus è l'avversario più pericoloso, ha una squadra forte che vince da nove anni". Il centrocampista cileno si è detto però fiducioso del lavoro che sta portando avanti l'Inter. Si è poi soffermato anche al momento in cui è stato ufficializzato il suo passaggio dal Barcellona all'Inter.

Vidal ha sottolineato di aver pensato al suo passato alla Juventus ma la presenza di Conte in nerazzurro è stata decisiva per il suo trasferimento all'Inter: "Sono felice di essere ritornato a lavorare con lui". Il cileno si è soffermato anche sulle differenze di ruolo attuali rispetto alla sua precedente esperienza alla Juventus dichiarando che in bianconero giocava più avanti rispetto ad adesso.

Ha poi sottolineato che il vero Vidal non si sia ancora visto anche se questo dipende dal metodo di lavoro diverso fra Barcellona e Inter: "Qui si lavora diversamente rispetto a Barcellona ma a me piace lavorare e stare bene".

Arturo Vidal su Antonio Conte

Il centrocampista Arturo Vidal ha parlato anche di Antonio Conte e del confronto fra quello visto alla Juventus e quello che attualmente guida la squadra nerazzurra.

Sull'argomento ha dichiarato: "Alla Juventus era più tranquillo, qui fa il massimo". Ha poi confermato di essere stato corteggiato molto dall'Inter anche in passato ma che questo era il momento giusto per trasferirsi in nerazzurro. Vidal ha poi chiuso l'intervista sottolineando che l'ambizione nel 2021 è quella di vincere, augurando anche tanta felicità ai suoi figli.