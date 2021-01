Domani, sabato 9 gennaio 2021, allo stadio Ciro Vigorito di Benevento scenderanno in campo le streghe contro l'Atalanta di mister Gasperini, match valevole per la 17esima giornata di andata del campionato di Serie A Tim. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Gianluca Manganiello della sezione arbitrale di Pinerolo.

Nessun anteprima sulla formazione iniziale

Nella conferenza stampa prepartita mister Filippo Inzaghi ha dichiarato: "Variazione rispetto agli undici iniziali di Cagliari? "Dobbiamo aspettare domani mattina. Finora non abbiamo sentito l'assenza di nessun giocatore perché la squadra è stata fantastica.

Mi sarebbe piaciuto giocarmela al completo contro una squadra come l'Atalanta, che l'anno scorso a momenti va in finale di Champions League e da due anni si qualifica per la massima competizione europea. In queste settimane abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e venderemo chiara la pelle. Sarà una grande sfida che spero il Benevento giochi al meglio". Gli infortuni di Tello e Tuia - Inzaghi: "Tello ha un problema al ginocchio ma penso che per la prossima settimana possa tornare. Anche Tuia ha avuto un risentimento nella partita contro il Cagliari. Ha cercato di esserci in tutti i modi ma non possiamo rischiare di perderlo perché abbiamo tanti impegni importanti".

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e Sky Serie A in televisione o in streaming sui dispositivi mobili e PC grazie alla piattaforma SkyGo.

La telecronaca sarà affidata al giornalista Dario Massara, commento tecnico di Fernando Orsi.