L'Inter non è soltanto impegnata in questa sessione di calciomercato. I nerazzurri, infatti, starebbero programmando anche la prossima sessione estiva, dando un'occhiata alle possibili occasioni che il mercato offrirà. Il club non potrà permettersi ingenti investimenti, a meno che non ci sarà una svolta in questi mesi, rappresentata soprattutto dall'apertura degli stadi. Un nome che sembrerebbe interessato alla società sarebbe sempre quello di Nicolò Zaniolo, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno a distanza di quasi tre anni dal suo addio.

Il ritorno di Zaniolo all'Inter è possibile

Già nei mesi scorsi il nome di Nicolò Zaniolo era stato accostato all'Inter, ma la Roma non ha voluto saperne di privarsi del suo gioiello.

Il grave infortunio subito poi con la maglia della Nazionale, a settembre, il secondo consecutivo, ha bloccato tutto. Il giocatore ora sta lavorando per tornare in forma, cercando di essere a disposizione del commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in vista dei prossimi europei.

L'Inter, invece, starebbe pensando ad un suo clamoroso ritorno questa estate, anche se l'affare è tutt'altro che semplice. I bookmakers, infatti, non escludono un nuovo approdo del centrocampista in nerazzurro, quotando l'operazione a 6,50. Il giocatore piace molto anche per la sua duttilità, avendo dimostrato di essere in grado di giocare sia come esterno d'attacco in un 4-3-3, sia come trequartista, sia nel 4-2-3-1 che nel 3-4-2-1. Alla luce di ciò, il suo eventuale arrivo non sarebbe legato alla guida tecnica della squadra nerazzurra, visto che è tutt'altro che certa la permanenza di Antonio Conte, con il nome di Massimiliano Allegri che continua ad essere accostato al club meneghino in vista della prossima stagione.

La richiesta della Roma

Sarà tutt'altro che semplice riuscire a strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. Nonostante i due gravi infortuni, i giallorossi credono molto in lui e continuano a valutare il suo cartellino tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra molto alta, soprattutto alla luce della crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

L'Inter, però, ha un vantaggio legato alla percentuale sulla futura rivendita inserita nel momento della cessione del classe 1999 ai giallorossi quasi tre anni fa, nell'ambito dell'operazione che portò Radja Nainggolan all'ombra del Duomo. Inoltre, il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico e registrare, allo stesso tempo, un paio di plusvalenze che rendano meno pesante l'impatto a bilancio di questa operazione.