Esordio in Coppa Italia per la Juventus di Andrea Pirlo: il 13 gennaio, alle 20:45, i bianconeri affrontano il Genoa all'Allianz Stadium. Partita secca e ciò vuol dire che in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore come capitato nell'incontro tra Milan e Torino, deciso dai tiri dal dischetto dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti. Il tecnico dei piemontesi ha presentato la sfida contro i liguri: "Sarà una partita importante. Quando inizia la Coppa Italia si pensa che sia una competizione che non interessa a nessuno, ma quando si arriva alla finale piace a tutti giocarla", ha affermato l'ex regista della Nazionale.

Le due compagini si sono già affrontate in campionato al Marassi. In quell'occasione, però, sulla panchina dei rossoblu c'era il tecnico Maran, mentre questa sera ci sarà Davide Ballardini.

Andrea Pirlo: 'La partita sarà tatticamente simile a quella giocata in campionato'

Andrea Pirlo ha commentato il cambio allenatore in casa Genoa: "Hanno alzato il baricentro". Secondo il tecnico dei bianconeri sarà una gara complicata e molto combattuta. Dalla sua la Juventus vuole ottenere il successo e la qualificazione al turno successivo e quindi per Pirlo il match sarà tatticamente simile a quello di dicembre, quando i suoi si imposero per 3-1 con le reti di Dybala - che sarà assente causa infortunio - e doppietta di Cristiano Ronaldo dal dischetto. "Proveranno a difendersi bene con una linea a cinque in fase difensiva per poi ripartire", ha dichiarato Andrea Pirlo.

Per ciò che concerne gli indisponibili, il tecnico dei bianconeri non potrà contare su Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt causa Coronavirus, mentre Dybala resterà fuori per 15-20 giorni. Chiesa e McKennie non sono al meglio dopo la gara contro il Sassuolo e probabilmente non giocheranno. In porta, con il Genoa, ci sarà Gianluigi Buffon, mentre in difesa spazio al capitano Giorgio Chiellini.

Juventus in crescita

L'inizio del 2021 è coinciso con tre vittorie in altrettante partite per la Juventus, una striscia di successi consecutivi che in stagione i bianconeri non avevano mai ottenuto. Ciò può essere un segnale di una crescita anche a livello psicologico dei piemontesi. Pirlo ha affermato che in seguito alla brutta sconfitta interna con la Fiorentina per 0-3 con cui la Juve aveva terminato il 2020, i bianconeri hanno chiarito gli obiettivi e sono ripartiti con grande determinazione.